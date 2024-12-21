「冬至」午後冷氣團到！越晚越冷　5縣市低溫特報

▲大陸冷氣團午後報到，越晚越冷。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣「冬至」，清晨最低溫為花蓮縣壽豐鄉11.4度，晨間受到輻射冷卻效應影響，5縣市發佈低溫特報。今天午後大陸冷氣團南下，越晚越冷，北台灣低溫13度，冷氣團影響到23日（一）、24日（二）氣溫稍微回升。

今天（21日）清晨高雄以北及宜花低溫約13-16度，台東及屏東約17-19度，白天高溫北台灣約16-18度，其他地區約21-25度。下午開始大陸冷氣團南下，北台灣天氣將逐漸轉冷，其他地區入夜後溫度也逐漸下降，北台灣晚間低溫約13-15度，其他地區晚間低溫約15-17度，澎湖整天氣溫16-19度、金門整天氣溫12-18度、馬祖整天氣溫10-13度。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

輻射冷卻影響，氣溫仍低，今(21日)清晨局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

【黃色燈號(寒冷)】

苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

12/22(日)、12/23(一)大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，22日中南部日夜溫差大；22日基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，23日南方水氣北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

溫度:北部、東北部12~18度，中部12~21度，南部13~25度，東部15~19度，東南部16~21度；澎湖15~19度，金門11~16度，馬祖9~13度。

▲週末還是冷。

12/24(二)大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其他地區為多雲，清晨至上午西半部山區及東南部地區亦有零星短暫雨。

溫度:北部、東北部16~23度，中部14~25度，南部17~26度，東部17~21度，東南部19~23度；澎湖17~20度，金門14~20度，馬祖12~15度。