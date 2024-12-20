又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

▲冷氣團明天下半天起南下，影響到下周一，周日和下周一將是最冷時刻。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李姿慧／台北報導

明天(21日)清晨輻射冷卻影響，局部地區可能跌破10度，周末依舊寒冷，冷氣團明天下半天起南下，北台灣溫度率先降溫，其他入夜後也將轉冷，周日和下周一將是這波冷空氣最冷時刻，全台有感，下周一全台有降雨或飄雨機會，3500公尺高山也有望飄雪，跨年和明年元旦可能再有冷空氣襲擊。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天清晨受輻射冷卻影響，西半部溫度大致12度到16度，東半部15到17度，氣象署已發布低溫燈號，苗栗、台中、彰化、南投、花蓮有接近10度左右低溫。

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▲▼溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天開始氣溫稍回升，北台灣約16到17度，其他地區21到26度，緊接著將再有一波降溫，張竣堯表示，下波冷氣團明天下午開始南下，北部下半天起天氣率先轉冷，其他地區入夜後溫度下降，冷氣團將持續影響到下周一，中部以北、宜花低溫約12到14度，南台灣14到16度，北台灣整天偏涼偏冷，高溫約16到17度，其他地區包括中南部有機會到20度以上，提醒南北溫差大、中南部日夜溫差大。

下周二冷氣團減弱，溫度回升，張竣堯表示，聖誕節下周三(25日)那天將是未來一周天氣最穩定的一天，環境吹東風，下周四、下周五又有冷空氣，強度為東北季風，有機會影響到28日。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來冷空氣一波接著一波，張竣堯指出，後期29日、30日冷空氣減弱，不過跨年和元旦不排除還有冷空氣，但仍待觀察。

降雨趨勢方面，張竣堯分析，周末兩天降雨以迎風面地區為主，基隆北海岸、大台北、北部山區、宜花有局部短暫雨；下周一大陸冷氣團影響，還有加上南方水氣北移，除迎風面地區降雨外，各地轉多雲偶有飄雨，全台都有降雨或飄雨機會，雨勢不大。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二水氣減少，不過張竣堯指出，白天還有殘留水氣，僅桃園以北、宜花有局部短暫雨，西半部山區、東南部有零星短暫雨；聖誕節天氣相對穩定，僅東半部有零星短暫雨；下週四、五桃園以北、東半部有短暫雨。

至於是否有降雪機會，張竣堯表示，下周一南方雲系影響，水氣條件充足，溫度較周末回升一點，溫度條件沒有很好，不過仍提醒3500公尺以上高山，有路面結冰、結霜、零星飄雪機會。