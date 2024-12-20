「羅東閃耀」跨年晚會　180秒、1800發煙火秀璀璨登場

▲▼羅東鎮公所公佈了2025羅東跨年晚會「羅東閃耀」公布了一系列重量級的演出陣容。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2025羅東跨年晚會「羅東閃耀」於今（20）日公布一系列重量級的演出陣容。12月31日晚上21時，這場盛大的活動將在羅東中山公園火熱開展。跨年晚會集結了多位創作實力與人氣兼具的當紅藝人，並特別規劃了180秒、逾1800發的跨年煙火秀，必將在2024年最後一夜，為羅東鎮及全國獻上耀眼的篇章。

羅東鎮公所為了打造2025羅東跨年晚會「羅東閃耀」頂級的視聽體驗，特別斥資打造了一個媲美大型演唱會規格的舞台，配備了專業級的音響系統和全方位的燈光設計，確保每位觀眾都能享受到最佳的視聽效果。舞台設計融合了現代科技與藝術元素，將為表演者和觀眾帶來無與倫比的現場體驗。

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晚會的主持重任交由「晚會天王」阿國和「流量女神」小花姐姐共同擔綱。兩人的默契與活力必將為現場的群眾帶來無限的歡樂。

羅東鎮作為一座藝文城市，擁有豐富的藝文創作底蘊，跨年晚會特別邀請到「率性女聲」閻奕格、「寶藏男孩」持修、「國民女友」163braces、「隕石級唱將」黃祝賢儒、「Z世代輕饒舌」沒有才能、「佛系男子」孫培恩，以及「樂團新勢力」白色等實力派創作歌手。值得一提的是，本次演出曲目中，有高達75.8%的歌曲比例為歌手的原創作品，每一組參與演出的藝人都會帶來自己的創作作品，充分反映出羅東鎮對音樂創作的支持與重視。

羅東鎮長吳秋齡表示：「羅東鎮致力於打造一個文化、人文與藝術的宜居城市，在藝文活動的推廣上更是不遺餘力。我們希望透過這場跨年晚會，不只展現羅東的文化底蘊，更要讓全台灣看見羅東對原創音樂的重視與支持。」他還特別提到，「在煙火設計上，我們準備了180秒、超過1800發的煙火，要讓羅東的夜空成為最閃耀的畫布。」這完美呼應了「羅東閃耀」的活動主題，展現了羅東鎮迎接2025年的決心與活力。

為了確保活動的順利進行，羅東鎮公所也公布了交通管制措施。跨年晚會活動期間，周邊道路將湧入大量的人潮和車潮，為避免交通壅塞，並維護參與活動的民眾和用路人的安全，將實施交通管制。活動時間地點為113年12月31日20時至114年1月1日凌晨於羅東中山公園廣場辦理。交通管制時段為113年12月31日下午19時至114年1月1日凌晨2時全面進行封路管制。