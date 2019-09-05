有吃有保佑！迎媽祖、保平安 羅東鎮公所送祈福平安餅2千份

▲有吃有保佑！迎媽祖、保平安，9/7羅東鎮公所送祈福平安餅2千份。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」6日登場，因宜蘭值東主首次舉辦，為了共襄盛舉宜蘭重大的宗教祈福活動，羅東鎮公所將於7日蘭陽遶境行逕至羅東時，提供祈福平安餅2千份，發送參加遶境信徒及民眾，送完為止。

羅東鎮公所表示，「2019北台灣媽祖文化節-蘭陽媽祖護臺灣」由宜縣府與南方澳南天宮共同值東主辦，6、7、8日共3天舉行海、陸遶境，蘭陽遶境在7日(六)下午4點行腳至羅東鎮，鎮公所將在羅東富邦證券停車場接香，迎接遶境隊伍。

宜縣府將在現場發送「媽祖鯖保庇平安符」，之後遶境隊伍將在羅東震安宮讓民眾「鑽轎腳」，求平安，晚上駐駕於羅東鎮聖安宮，8日上午將從聖安宮起駕至冬山鹿安宮，鎮長吳秋齡上午6時20分在自家擺設香案，恭迎聖駕，歡迎民眾信徒前往祈福。

鎮公所指出，為了分散車流，疏導本鎮交通，7日晚上7時30分至9時，鎮公所將提供「聖安宮-羅東富邦證券」免費接駁車，歡迎民眾多多使用搭乘。

鎮長吳秋齡表示，為了支持宜蘭首次盛大的宗教祈福活動，響應寶貴的民間信仰資產，鎮公所7日下午在「台電羅東服務所」及「中正路」，設置2處供水站，並在台電羅東服務所發送軟心祈福平安餅2000份給參加遶境的信徒與民眾，分享平安，溫暖每個民眾的心。

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