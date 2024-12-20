病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

▲陳志金接受病患的請求。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

當面臨恐懼、死亡、憂鬱，有些人會借助宗教信仰的力量，ICU醫師陳志金分享，重症病患的家屬決定請乩童到醫院作法，他不僅沒有拒絕，還允許乩童直接在病床旁作法，以往加護病房是不允許這類事情，不過他認為，這是家屬的一番心意，「我們其實目標是一致的，都是為了病人好、都想安撫家屬的心靈」。

ICU醫師陳志金在臉書發文，病患的家屬帶著忐忑的心情向他詢問，「媽媽想請乩童來看看，不知道可不可以？」陳志金毫不猶豫地答應了，也理解家屬的心情，並坦言病人的病況非常不好，恐怕不能再維持幾天了，現在更重要的是救家屬，「能夠讓家屬安心的，能夠讓他們盡一份心力的，為什麼不行呢？」

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陳志金表示，有些醫生會拒絕，認為很迷信又無知，也覺得自己的專業被不信任，不過他抱著平常心看待，「這只是家屬的一番心意、他們也想要盡一份力量而已，並非對我們的不信任，符水最好的說法，其實就是『家屬的祝福』」。

隔天，乩童來到醫院，陳志金坦言，完全顛覆了既定印象，對方是一名年輕女性，身上散發著強烈的氣場，他主動上前向乩童說明病情，並感謝對方前來協助。

▲病患家屬找來乩童作法。（示意圖／視覺中國CFP）



接著，他站在遠處觀看乩童比劃、念咒，乩童突然轉頭與患者交談，並張開雙臂擁抱她們。護理師事後轉述，乩童以病患的口吻對妻子說，「是放心不下，但也不想回來了，回來也是這樣躺著，很辛苦！也會讓你和媽媽辛苦！你要想清楚，我們夫妻同心。」

「原來，這兩個大大的擁抱，是乩童代替病人執行的！」接著乩童就虛弱的倒下，陳志金深感佩服，「她剛剛應該是消耗了很大的元氣，還滿頭汗水，真的辛苦她了！謝謝她展現了對家屬的關懷、同理，也療癒了家屬的心靈，她真的是一位非常稱職的乩童！」

陳志金坦言，對於神明的事，他信的是各種形式的關懷與心靈療癒，認為雙方的目標是一致的，都是為了病人好、想安撫家屬，只是努力的方式不同，「我們的共同敵人是疾病和無常，並不是彼此啊，乩童也可以是我們的伙伴」。