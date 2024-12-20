　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲陳志金接受病患的請求。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

當面臨恐懼、死亡、憂鬱，有些人會借助宗教信仰的力量，ICU醫師陳志金分享，重症病患的家屬決定請乩童到醫院作法，他不僅沒有拒絕，還允許乩童直接在病床旁作法，以往加護病房是不允許這類事情，不過他認為，這是家屬的一番心意，「我們其實目標是一致的，都是為了病人好、都想安撫家屬的心靈」。

ICU醫師陳志金在臉書發文，病患的家屬帶著忐忑的心情向他詢問，「媽媽想請乩童來看看，不知道可不可以？」陳志金毫不猶豫地答應了，也理解家屬的心情，並坦言病人的病況非常不好，恐怕不能再維持幾天了，現在更重要的是救家屬，「能夠讓家屬安心的，能夠讓他們盡一份心力的，為什麼不行呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金表示，有些醫生會拒絕，認為很迷信又無知，也覺得自己的專業被不信任，不過他抱著平常心看待，「這只是家屬的一番心意、他們也想要盡一份力量而已，並非對我們的不信任，符水最好的說法，其實就是『家屬的祝福』」。

隔天，乩童來到醫院，陳志金坦言，完全顛覆了既定印象，對方是一名年輕女性，身上散發著強烈的氣場，他主動上前向乩童說明病情，並感謝對方前來協助。

安樂死,死亡,病床,手。（圖／視覺中國CFP）

▲病患家屬找來乩童作法。（示意圖／視覺中國CFP）

接著，他站在遠處觀看乩童比劃、念咒，乩童突然轉頭與患者交談，並張開雙臂擁抱她們。護理師事後轉述，乩童以病患的口吻對妻子說，「是放心不下，但也不想回來了，回來也是這樣躺著，很辛苦！也會讓你和媽媽辛苦！你要想清楚，我們夫妻同心。」

「原來，這兩個大大的擁抱，是乩童代替病人執行的！」接著乩童就虛弱的倒下，陳志金深感佩服，「她剛剛應該是消耗了很大的元氣，還滿頭汗水，真的辛苦她了！謝謝她展現了對家屬的關懷、同理，也療癒了家屬的心靈，她真的是一位非常稱職的乩童！」

陳志金坦言，對於神明的事，他信的是各種形式的關懷與心靈療癒，認為雙方的目標是一致的，都是為了病人好、想安撫家屬，只是努力的方式不同，「我們的共同敵人是疾病和無常，並不是彼此啊，乩童也可以是我們的伙伴」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／水電工父子送抵霧峰老家　嬤痛哭：我的兒啊！我的孫啊
「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了
北市新增29處交通科技執法！　地點一次看
水電包工父子送殯儀館　女兒悲喊：爸爸上車
快訊／立院集結上千人！　王世堅激動喊：立法院30年來最大恥辱
24歲移工跳樓逃生亡　妻越南帶8月嬰聞訊崩潰
遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　哭喊：國民黨對得起台灣人嗎
LIVE／陳玉珍一掌拍飛黃捷！青鳥衝立院　蛇蠍女毒男友1月3

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偽造號牌全面大追緝　假車牌11月大降54%

國中妹「被媽逼穿1物」超不舒服　一票苦主爆共鳴：穿到瘀青

觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣　王滿嬌擔綱主演

病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

出門前「家人都會問這1句」　她喊壓力大！網爆共鳴：我媽也會問

高行健新書《呼喚新文藝復興》發表　提倡藝術與文學回歸創作自由

花蓮觀光盼延長補助　觀光署：2優惠維持「台灣觀巴加碼推1折」

上海團客來台沒下文！觀光署：文旅部還未公告

不是誇漂亮！男友說她「五官像男生」是在嫌棄嗎　網：根本超難得

寵物也可用再生醫療！改善關節炎、腎臟病　專家揭3大疾病領域應用

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

偽造號牌全面大追緝　假車牌11月大降54%

國中妹「被媽逼穿1物」超不舒服　一票苦主爆共鳴：穿到瘀青

觀光署推「微笑南灣鐵道旅遊」影片行銷台灣　王滿嬌擔綱主演

病患命危「家屬想找乩童」　醫秒答應：都是為了病人好！結局催淚

出門前「家人都會問這1句」　她喊壓力大！網爆共鳴：我媽也會問

高行健新書《呼喚新文藝復興》發表　提倡藝術與文學回歸創作自由

花蓮觀光盼延長補助　觀光署：2優惠維持「台灣觀巴加碼推1折」

上海團客來台沒下文！觀光署：文旅部還未公告

不是誇漂亮！男友說她「五官像男生」是在嫌棄嗎　網：根本超難得

寵物也可用再生醫療！改善關節炎、腎臟病　專家揭3大疾病領域應用

嘆肉搏戰不敵藍營「這兩女」！　陳亭妃曬「腿部傷勢照」

偽造號牌全面大追緝　假車牌11月大降54%

BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

華為間諜行動曝光！　派人偷拍巴拉圭台灣大使官邸

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

蘇花改下清水橋重建提前完工！　和仁至崇德取消平日管制

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

明「冬至」強烈冷氣團恐報到！　專家：低溫不到10度

「冬至」冷氣團不到10℃　跨年天氣曝光

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

冬天睡覺冷爆「無敵1物」　內行推：後悔沒早買

保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」！醫：去掛急診

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

前女友曝「分手不刪私密照」　中捷長髮哥怒噴網友

今晨9.9度8縣市低溫　週末冷氣團接力再探12度

女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被看光」

暖暖包不熱了！　譚敦慈「1撇步」多用好幾小時

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

行政院宣布「班班喝鮮奶」下學期停辦　教團肯定：勿重蹈覆轍

更多熱門

相關新聞

24歲移工跳樓逃生亡　善願愛心協會協助家屬來台

24歲移工跳樓逃生亡　善願愛心協會協助家屬來台

台中全聯生鮮倉儲19日下午發生惡火，現場8692坪陷入燃燒，釀成9死7傷，其中越南籍24歲阮姓男子事發時因跳樓逃生不幸身亡，阮男家屬聯繫在台的遠房親戚協助，今（20）日抵達台中光田綜合醫院沙鹿院區，在警方與仲介陪同下前往往生室，善願愛心協會表示會協助支付來台機票及喪葬事宜。

全聯倉儲9死「父子葬身火窟」親友癱軟淚

全聯倉儲9死「父子葬身火窟」親友癱軟淚

「斷崖式冷凍天氣」來了！醫：做好4防範措施

「斷崖式冷凍天氣」來了！醫：做好4防範措施

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

家中排行「1類人有智力優勢」！研究結果曝

家中排行「1類人有智力優勢」！研究結果曝

關鍵字：

宗教乩童醫師心靈療癒家屬

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面