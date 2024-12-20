孝子為救病母盜採牛樟芝！法官憫孝心輕判　犯罪用吉普車法拍

▲▼Suzuki Escudo經典車款—吉星，雖已邁入古董車範疇，仍是台值得收藏的好車。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮分署定於明年1月7日上午10點整，在「花蓮縣處理妨害交通車輛移置保管場」拍賣盜採牛樟芝潘姓被告遭沒收的Suzuki吉普車乙台，當日上午9時30分起開放賞車及登記領取號碼牌，歡迎民眾來現場競標。

COVID-19流行期間，潘男母親罹患新冠肺炎，其聽信偏方認野生牛樟芝有特殊療效，可治療母親疾病，決定鋌而走險，擅自進入農業部林業及自然保育署花蓮分署所管理之國有林班地，竊取有「森林紅寶石」美名的牛樟芝410克及金線蓮20克。

▲▼同場拍賣BMW車輛及Toyota轎車二台，歡迎民眾到場賞車並參與競標。

法院審酌潘男犯案動機及竊取數量輕微，與山老鼠恣意砍伐掠取珍貴山林資產有別，經台灣高等法院花蓮分院判決有期徒刑6個月併科罰金51萬元確定，惟犯罪工具車輛仍依森林法規定宣告沒收。

本次花蓮地方檢察署囑託變價的車輛，為Suzuki Escudo經典車款—吉星，排氣量1590c.c，1994年1月出廠，網稱台灣車壇最早出現的SUV車款，雖已邁入古董車範疇，仍是台值得收藏的好車。

無論是偵查中犯罪扣押物，或裁判確定後沒收物品變價，執行分署透過拍賣程序，將變價金額收歸國庫，落實刑事案件沒收不法犯罪工具及所得的目的。

114年1月7日拍賣當日，除了SUZUKI車輛外，同場也拍賣BMW車輛及Toyota轎車二台，歡迎民眾到場賞車並參與競標。

詳細拍賣訊息請至本分署拍賣網站查詢。(https://gov.tw/i8B)

