【廣編】「勁」速之巔不服來「戰」：2024 勁戰大會師　熱血落幕

▲2024勁戰大會師：「勁」速之巔 不服來「戰」今年以「賽道」為主軸，日前圓滿落幕。

圖、文／Yamaha提供

2024勁戰大會師：「勁」速之巔 不服來「戰」，於12月15日（日）台糖高雄花卉農園中心及高雄TKS賽車場熱血落幕！活動現場召集超過500名勁戰車友熱情參與，今年以「賽道」為主軸，現場除規劃與速度相關的多元遊戲闖關體驗外，還有熱情四溢的Live Band樂團開場演出。

秉持著勁戰在國內賽事的卓越表現，今年特別規劃「勁速統規表演賽」，邀請具賽道經驗的KOL（鄒小捷、耶S哥哥、賴鴻麟），專業媒體-MOTOWind，及現役TSR選手-曾瀚緯，騎乘統規勁戰在賽場相互較勁，除搭配多元賽制如「技術挑戰賽」、「衝刺爭先賽」考驗選手不同騎乘技巧外，也加開盲選投票環節為比賽增添緊張刺激的氛圍，而表演賽最終由曾瀚緯拿下「技術挑戰賽」的冠軍、MOTOWind朱子毅拿下「衝刺爭先賽」冠軍的殊榮！賽後更開放車友一同踏上賽道合照，近距離感受賽車的獨特魅力！

豐富的攤位體驗也沒少，除YAMALUBE正廠油品、Yamaha官方部品周邊外，也特別規劃MotoBuy改裝專區，邀請全台超過20家改裝品牌入駐，更展示12台精選勁戰改裝車讓車主們欣賞與投票選美，並安排行動餐車及Yamaha Café 進駐。另外車友們引頸期盼的FUBON ANGELS一登場就成目光焦點，在充滿活力的舞蹈演出之下，將現場氛圍帶至最高點。

而大家最期待的抽獎環節，總計有超過一百份獎項讓車友們帶回家，其中包含「COLT 鍛造輪框」、「怪獸工廠 懸吊組」等價值萬元以上單品，以及最大獎「Cygnus Gryphus」（UBS版）乙台！最終限量加碼的「車主賽道巡禮」活動引領超過30名車主騎著自己的愛車，親上TKS賽道體驗近距離的賽車魅力，在全程專業車手領騎的安全戒護之下，為活動畫下完美句點。



