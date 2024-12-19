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父過世不奔喪！國外爽玩到「頭七前1天」　彰化富2代遺產剩1半

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲彰化男父病危仍在國外遊玩，同父異母姊姊爭遺產，法官判雙方各半。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣1名賴姓男子去世後，留下4筆土地和2間房子，本應由他的獨子繼承。然而，賴男病危之際，他與前妻生下的女兒得知後，急忙從台東趕到彰化照顧，賴去世後女兒又協助料理後事，而弟弟則在新加坡玩到頭七前一天才回家。姊姊決定打官司爭取遺產，儘管弟弟向法官表示，「姊姊長住台東，父親都是我在照顧」，但法官最終判決姊姊可分得4筆土地、兩間房屋的一半。

姊姊表示，她原本並無意父親的遺產，因為在她2個月大時，父母離婚，她隨母親到台東成長，母親後來再婚，自己大多以電話和通訊軟體向老父問候，而弟弟則與老父及繼母長住在彰化大村鄉，由於父親臨終時，弟弟還在新加坡遊玩，直到辦頭七前一天才回國，她因此打官司爭取遺產。

在法庭上，弟弟主張，父親生前曾向友人抱怨「女兒不孝」，因為她長期不在身邊。在父親最後一次住院前，姊姊已數年未聯繫，父親最後一次致電給姊姊，更是為了「斷絕父女關係」，但姊姊未接電話，導致父親心灰意冷，親自在電腦中書寫遺囑，表示女兒喪失繼承權。

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

弟弟同時出示老父親生前在電腦上打出的遺囑，內容寫道「財產全部由長子單獨繼承……」。然而，法官指出，該「遺囑」未經父親簽名，亦未記載作成日期，不符合民法第1189條所定任一遺囑形式，並非合法有效之遺囑。弟弟不甘心，請來伯父和姑姑到庭作證，兩人均表示賴父生前多次說「女兒不孝」、「只想要錢」、「賴家財產不傳女」、「女兒得知無法繼承財產，就不來照顧父親」。

而姊姊則向法官表示，父親臨終時她一直在旁照顧，並出示與醫護人員及弟弟的LINE對話記錄，包括詢問父親住哪間醫院、掌握病況和器官指數，及父親住院情況不佳的消息，還她從醫院得知父親將離世後，立即回家奔喪，並催促弟弟在父親頭七前返台的LINE訊息，沒想到弟弟竟持續待在新加坡遊玩，直到父親頭七前一天才回國，甚至差點因為隔離問題，無法參加父親頭七。

法官認定，弟弟及親友證人所提證據，不足以證明姊姊喪失繼承權，財產分割比例為1比1共有。

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