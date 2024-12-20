綠委破窗突襲議場　藍委喊：你們全部進去我就把它燒掉

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會今日（20日）排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨力拼三讀通過，民進黨立委則在19日晚間突襲立法院，打破玻璃進入議場，希望藉此阻擋3項法案的表決。民進黨立委黃捷在臉書公布一段影片，聲稱同黨籍立委爬窗進入議場時，國民黨立委鄭天財竟喊話，「你們全部進去啦！我就把它燒掉！」

▲黃捷控訴藍委鄭天財喊話要燒立法院。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

立法院20日準備處理選罷法等法案，國民黨團為此在議場前夜宿64小時，大家輪番排隊；沒想到民進黨立委19日晚間9時許發動突襲，打破玻璃進入議場，突破駐守在議場外的藍委，搶占主席台，場面一度陷入混亂。

民進黨立委黃捷在臉書公布一段4秒鐘短片，聲稱「鄭天財（國民黨立委）剛恐嚇，要一把火把立法院燒掉」。而在影片中，只見藍綠雙方人馬發生推擠，鄭天財則在一旁大喊，「你們全部進去啦！我就把它燒掉！」

▲黃捷貼出與民進黨立委吳沛憶站在主席台的照片。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

至於為何採取如此激烈的議事攻防，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團也是經過非常慎重思考，場內已經搭起預防工事，防堵可能被國民黨突破，這是不得已的選擇。

國民黨團總召傅崐萁則痛批民進黨是「鼠輩」，用這種竊賊般的行徑潛入國會，「你們有兒有女嗎？你們的兒女要仿效你們的行徑嗎？」藍委羅智強也不滿表示，「民進黨怎麼這麼沒水準啊？土匪黨，自己在叫囂！不排隊、又破窗」。

▼19日晚間的議場內部狀況。（圖／翻攝自Threads／黃捷）