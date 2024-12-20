快訊／2死亡移工都是逃逸外勞　互益營造和小包商最重各罰75萬

▲台中全聯倉儲大火，釀9死慘劇，其中兩名死亡移工都是逃逸外勞，勞工局將針對小包以及互益營造分別開罰。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市大肚區、興建當中的大型全聯倉儲中心昨(19)日發生嚴重工安意外，一口氣奪走9條人命，當中包括2名越南籍移工以及7名台籍工人。勞工局清查，2名移工都是逃逸外勞，依法最重可處小包商以及營造商各75萬元罰鍰，合計最高達150萬元。

▲台中市勞工局長林淑媛表示，依法將提供給死亡的台中市工人每人20萬元慰助金。（圖／記者游瓊華攝）



罹難的兩名外籍移工分別是24歲及20歲的越南籍男子，其中24歲死者為逃生從3樓跳下，送醫急救後宣告不治，其下半身骨折、全身燻黑，傷勢嚴重；另外20歲死者則是在4樓被發現。

火警發生後，負責興建的互益營造先依職安法第27條裁罰15萬，勞工局長林淑媛今天受訪表示，勞工局已經先依照職安法勒令互益營造停工，另外提供給死亡的台中市民每人20萬元慰助金；勞工局也已經和勞保局聯繫，協助設籍在台中市的罹難者家屬申請勞保職災死亡給付。

林淑媛也提到，這次罹難者中有兩名移工，都是逃逸外勞，已與越南辦事處聯繫，協助兩人在越南的家屬來台；至於聘僱非法移工的小包商涉嫌非法聘僱，而上游營造商互益營造涉嫌非法容留，將依法各開罰15萬到75萬元。