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41歲男墜樓亡！竹北家樂福2度逐層淨化「法會時間曝光」

▲▼竹北家樂福。（圖／翻攝Google Maps）

▲竹北家樂福下午將舉辦法會。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

竹北家樂福11月再度發生男子墜樓意外，而新竹縣府公告，今（16日）下午將舉辦法會，晚上9點開始疏散客人，並於9點半進行逐層淨化儀式。有網友也轉發提醒，「會在意的人記得避開」。

一名網友在臉書社團《竹北人有事嗎》轉貼公告，日前竹北家樂福又傳出憾事，因此今天要舉辦祈福普渡法會，晚上9點半後，有法師會逐層進行淨化儀式，提醒生人勿近，「會在意的人記得避開」。

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新竹縣交通旅遊處在大樓貼出公告，指出今下午1點會於8樓舉辦普渡法會，賣場店家並於晚上9點開始疏散顧客，而員工也須在9點30分離開大樓，預計晚上11點30分結束。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲今晚9點半，法師將進行逐層淨化 。（圖／翻攝竹北人有事嗎）

底下網友回應，「那棟...怎麼一直都不是很安寧」、「應該要在樓上停車場駐場保全+監控」、「應該立刻加裝紅外線感應+智慧監視器，有人疑似要幹嘛，就通知保全報警，叫消防隊緊急救援」。

事實上，2021年發生女子墜樓事件，當年也同樣舉辦祈福消災法會，據了解，死者為20多歲的梁姓女子，疑似因感情因素走上絕路。而上個月，一名41歲男子墜樓送醫不治，新竹縣府表示，會在立體停車場車道井每層加裝防護網，並在通往8樓樓頂的梯間逃生門設警報器。

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