屏東女中圍牆旁停車格塗銷不清　870騎士誤停挨罰！警：全部撤銷

▲李世斌到屏東女中圍牆邊人行道了解情況。（圖／取自李世斌臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公園路屏東女中圍牆旁人行道原本劃有機車停車格，今年7月起為維護行人安全改為人行道，將該停車格全部塗銷，未料地面上仍有白漆的痕跡，讓騎士誤以為仍可以停車，相關單位9月才以強力水刀塗銷，同時噴上紅漆標註斗大「禁止停車」，這2個月期間有不少車主因此被開單告發；其中宋姓車主不服提出申訴成功，再向縣議員李世斌陳情，基於公平正義，這些罰單應全部撤單，轄區的屏東警分局及監理站也允諾逐一撤單，初步清查約有870件。

屏東警分局表示，屏東女中旁圍牆於7月間改成人行道後，由於塗銷機車停車格不完全，不時出現機車停放現象，該路段鄰近環球百貨及屏東醫院，每天往來行人很多，影響行人權益，警方不時接獲檢舉，才前往開單告發，初估從7月22日至9月28日期間，共開出870張。

警方表示，該項違規單，是塗銷作業不完全造成，警方依規單撤單，並逐一通知車主。

屏東監理站對此表示，該路段人行道停車格因塗銷不完整而開立的違規單，將依警方來函提供免罰清冊進行釐清，對於已繳費案件，屏東監理站逐筆主動通知民眾退費；未繳費案件，警方通知民眾外，也會通知裁罰單位（監理站或裁決單位）辦理撤銷免罰作業。