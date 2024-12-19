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周六又有冷氣團「北部探12度」　高山有機會飄雪

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六下半天另一波冷氣團南下，影響到下周一，北部低溫下探12至13度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周氣溫起起伏伏，中央氣象署指出，今天冷氣團影響到明日清晨，各地仍要注意低溫，明、後天溫度回升，周六下半天另一波冷氣團南下，影響到下周一，北部低溫下探12至13度，下周一南方水氣上來配合溫度偏冷的情形，高山有零星飄雪的機會。

氣象署技正林秉煜說，未來一周台灣附近偏向東北風，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區下雨機率較高，有時水氣偏多，桃園、花蓮降雨機率也會增加。今天水氣多，桃園以北、宜蘭、花蓮及中北部山區都有局部降雨，明天水氣偏少，降雨範圍縮小。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供

▲今日清晨低溫分布。（圖／氣象署提供）

他表示，今天受冷氣團影響，各地溫度偏低，中北部、宜花、澎湖、金門及馬祖整天感受偏冷，中南部早晚偏涼甚至入夜偏冷的感覺，未來一周三天兩頭有溫度變化，民眾特別留心溫差變化。

溫度趨勢，林秉煜指出，今天清晨最低溫出現在馬祖南竿7.6度，金門金城也僅9.8度，台灣本島最低溫在新北石碇、宜蘭三星都有10度低溫，今天中部以北、宜花、澎金馬整天感受偏冷，南部及台東早晚偏涼，入夜偏冷的感覺。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜說，明天清晨溫度仍偏低，明天白天氣溫會開始回升，中南部高溫20至24度，北台灣溫度略升但整天感受涼冷，高溫16至18度，周五、周六溫度沒有太大變化。

不過他表示，周六下半天另一波冷氣團南下，溫度下降3、4度，北部高溫14度，低溫落在13、12度，這波冷空氣從周六影響到下周一，下周二冷空氣減弱，溫度回升，未來幾天中南部日夜溫差大，南來北往注意溫度變化。

林秉煜提到，今天還受到中高層水氣從南邊上來影響，中南部、澎金馬雲量偏多，零星水氣自西南往東北分布在中南部地區，中南部及山區一整天都有降雨情況， 北台灣2千公尺高山及中部3千公尺以上高山路面積冰或結霜，注意交通安全。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜指出，今天受到冷空氣影響，桃園以北、宜花及中部以山區下雨情況較多，中南部零星降雨。明天水氣偏少，降雨範圍縮小，周六冷氣團南下， 降雨範圍稍微增加，大台北桃園花蓮下雨機率增加。

他表示，周日到下周三聖誕節降雨地區偏向迎風面，下周一到下周三南邊水氣上來，中南部山區及台東下雨機率也會增加。另外，今天、周末各沿海及離島風浪偏大，水氣偏多加上冷空氣影響，今日高山留意結冰甚至飄雪發生。

林秉煜說，周六下半天冷氣團影響，周六深夜到周一清晨偏冷，南邊水氣上來較多，因此下周一、下周二水氣偏多配合中層溫度偏冷，高山留意積冰結霜或零星飄雪，但預報還有不確定性，持續觀察。

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