美國防部報告指共軍對台威脅升高　顧立雄：提升實力嚇阻共軍冒進

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國國防部近日公布2024年中國軍力報告，顯示解放軍對台威脅升高，並有一系列逼台手段。對此，國防部長顧立雄今（19日）受訪時表示，中共軍事武力擴張引起各國關切，明顯破壞區域和平穩定，也讓各國加強對區域安全合作，我們也要加強自我防衛能力，展現自我強化決心跟能力，嚇阻台海可能有事的冒進作為發生。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾表示，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年前做好成功犯台的準備。中國2020年也曾提2027年實現解放軍建軍百年目標，包括軍事現代化。然而根據中國軍力報告，中國解放軍貪腐問題導致多名軍方高層遭罷黜，阻礙其2027年軍事現代化目標。

顧立雄今赴立法院參與明年度國防部預算審查，並於會前接受媒體聯訪，對於美國國防部公布中國軍力報告，顧立雄表示，美國每年都會發佈類似報告，都是以全球戰略觀點重視中共軍事武力擴張的威脅，我們更著重於中國對印太與台海威脅。

顧立雄指出，中共軍事武力擴張引起各國關切，明顯破壞區域和平穩定，也加強各國對區域安全合作。從各國包括印太、歐洲國家更多軍事聯合演習可以看得出來，大家關注到這個問題，也願意用實力嚇阻可能有事發生，我們也要加強自我防衛能力，更著重中國對台可能威脅情況。

顧強調，不斷調整防衛作戰計劃加以因應、加強演訓，實力提升讓中國全面侵台行動不發生。展現自我強化決心跟能力，嚇阻台海可能有事的冒進作為發生。

對於今日續審潛艦預算，顧立雄表示，作戰需求經過評估就是七艘，昨天在立院說明分階段籌建，採用232方式，對外宣示七艘的決心，跟台船則是232簽約，第一階段先兩艘，再看後續潛艦應有精進作為，還是希望立院支持。

