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戒嚴當晚恐怖真相！軍準備「1萬枚子彈」配狙擊槍　黑鷹機空降國會

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，最終於14日遭到國會表決彈劾。如今，當晚戒嚴軍的兵力與攜帶武器數量隨之曝光，除了至少1500名兵力被動員以外，還出動12架黑鷹直升機前往國會，且還攜帶手槍、機關槍、狙擊槍，光是實彈就高達1萬枚以上。

根據《韓聯社》，國會議員白承婀（共同民主黨）今（19）日從南韓國防部獲取戒嚴當晚的兵力出動資料，發現特戰司令部、首都防衛司令部在戒嚴當晚至少投入107台軍用車輛，包括用來輸送兵力的大型巴士（45人座）26輛、中型巴士（25人座）15輛、軍用摩托車25輛、設計成防彈車體的小型戰術車輛2輛。

同時，軍方還出動12架UH-60「黑鷹」直升機，用來載送陸軍特戰司令部707特殊任務團的隊員。

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會操場，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

特戰司令部、首都防衛司令部、防諜司令部、情報司令報戒嚴當晚所出動的兵力，合計達到1500人。其中，特戰司令部就占了1139人，包括用來執行斬首任務的707特殊任務團就達到197人，而第1空降旅團為400人、第3空降旅團271人、第9空降旅團222人、特殊作站航空團49人。

特戰司令部所動員的兵力，其所接獲的任務為封鎖國會議事堂、中央選舉管理委員會、共同民主黨黨部。防諜司令部則在戒嚴當天，將200名兵力派往國會、位於京畿道果川市的中選會。同時，防諜司令部所派遣的49名要員，其實是「逮捕小組」，負責逮捕國會議員等主要政治人物，將其押送至位於首爾市冠岳區的B1地下防空洞。

首都防衛司令部投入軍事警察團（前稱憲兵）、第1警備團所屬兵力211人作為戒嚴軍，其中61人為一般士兵。情報司令部則派出30名特殊要員（員執行派遣至北韓的諜報工作）。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，士兵們向國會主樓挺進。（圖／路透）

▲尹錫悅宣布戒嚴，軍隊破門闖入國會。（圖／路透）

戒嚴軍除了穿戴防彈帽、防彈背心、夜間透視鏡，其實還攜帶了狙擊槍、K1卡賓槍、手槍，同時還包括了3段式警棍、電擊槍（泰瑟）、用來阻礙無人機的干擾槍（Jamming Gun）。

至於戒嚴軍攜帶的子彈則多達1萬枚，包括707特殊任務團（197人）攜帶一般子彈3960枚、空包彈1980枚，首都防衛司令部（211人）則攜帶實彈5048枚、空包彈2939枚。不過，這些實彈尚未分配給每名士兵，而是存在放軍車或直升機的彈匣統一保管。

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