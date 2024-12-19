快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點「連10跌」創紀錄

▲美股。（圖／路透）
文／中央社
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼，美股主要指數今天收盤重挫，道瓊大跌逾1100點，連續10個交易日收跌，創下1974年以來最長連跌紀錄。
道瓊工業指數下挫1123.03點或2.58%，收42326.87點。
標普500指數下跌178.45點或2.95%，收5872.16點。
那斯達克指數滑落716.36點或3.56%，收19392.70點。
費城半導體指數挫跌198.81點或3.85%，收4970.98點。
▲美股。（圖／路透）
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美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼，美股主要指數今天收盤重挫，道瓊大跌逾1100點，連續10個交易日收跌，創下1974年以來最長連跌紀錄。
道瓊工業指數下挫1123.03點或2.58%，收42326.87點。
標普500指數下跌178.45點或2.95%，收5872.16點。
那斯達克指數滑落716.36點或3.56%，收19392.70點。
費城半導體指數挫跌198.81點或3.85%，收4970.98點。
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