　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點「連10跌」創紀錄

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步只降2碼，美股主要指數今天收盤重挫，道瓊大跌逾1100點，連續10個交易日收跌，創下1974年以來最長連跌紀錄。

道瓊工業指數下挫1123.03點或2.58%，收42326.87點。

標普500指數下跌178.45點或2.95%，收5872.16點。

那斯達克指數滑落716.36點或3.56%，收19392.70點。

費城半導體指數挫跌198.81點或3.85%，收4970.98點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點「連10跌」創紀錄

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

紐時：馬斯克和SpaceX一再違規　面臨聯邦安全審查

Netflix遭重罰1.54億！荷蘭調查5年抓「2漏洞」觸犯歐盟個資規定

35歲男為求子「生吞小雞」！返家窒息慘死　法醫從喉嚨救出活雞

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點「連10跌」創紀錄

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

紐時：馬斯克和SpaceX一再違規　面臨聯邦安全審查

Netflix遭重罰1.54億！荷蘭調查5年抓「2漏洞」觸犯歐盟個資規定

35歲男為求子「生吞小雞」！返家窒息慘死　法醫從喉嚨救出活雞

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

快訊／俄羅斯客、貨運火車「嚴重碰撞」！326名乘客生死不明

無須大學學歷！Google曝光「這工作」超級搶手　年薪直破330萬

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點「連10跌」創紀錄

陳智菡稱木可小物非政治獻金　四叉貓挖去年FB文：選戰經費自己募

產創條例修法提高投資抵減至多18億元　今將通過院會版本

守護民主憲政　台灣在野黨遠不如南韓

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

好羨慕！　富邦金尾牙摸彩「2000萬獎金」

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

遮瑕同時抗痘！3款「消痘神器」幫助你滅痘去紅腫

台灣半導體產業協會：伺服器和晶片設計是台灣優勢　有助百業AI化

政院擬提修法　投資抵減項目增列AI、節能減碳

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

國際熱門新聞

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

即／俄羅斯火車嚴重碰撞！326人生死不明

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

Netflix遭重罰1.54億！荷蘭抓包2漏洞

紐時：馬斯克和SpaceX面臨聯邦安全審查

避孕裝置戳出體外　人妻驚見整根卡皮膚上

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

外媒評2024最佳手機　iPhone 16 Pro排第3

更多熱門

相關新聞

即／Fed將公布利率決策「美股平開」　晶片股再漲

即／Fed將公布利率決策「美股平開」　晶片股再漲

聯準會 (Fed) 將於19日凌晨3點宣布利率決策，並公布最新的點狀圖及通膨等預測。美股12月18日（週三）開盤，道瓊小漲38點，納指、標普500小跌。

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

道瓊創下46年最長連9跌紀錄　美股卻不恐慌原因曝

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

投資人等聯準會決議　美股開低

投資人等聯準會決議　美股開低

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

關鍵字：

FED美股

讀者迴響

熱門新聞

林襄回應黃小柔發文了

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

相約談判遭砍！文大生：一見面就砍我

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面