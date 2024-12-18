寒流來襲「桃園智慧農業防災平台」　提前警戒防範寒害

▲桃園智慧農業防災平台，提前警戒防範寒害。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央氣象署18日針對桃園市發布黃燈低溫特報，今晚至19日大溪、龍潭、平鎮、復興區有10度左右或以下氣溫發生的機率。桃園市政府為此呼籲農漁友加強防寒措施，蔬果及育苗圃應選擇避風防寒處；養殖漁業可搭蓋防風棚，注意水溫變化加強保溫、防寒加溫設備；畜牧業加強畜禽舍防寒保暖，預先做好畜禽舍擋風防寒措施。

為了讓農友面對極端氣候環境並能提前因應，市府農業局建立「智慧農業防災平台」，鎖定桃園各區主要經濟作物進行監測，建置各項作物在不同的災害類型中警戒項目，如氣溫、雨量、風速等影響因子之門檻值，並同時研判該項災害發生時的可能影響及防範建議，桃園蔬菜、水稻、梨、咖啡等產銷班的農友早在第一波寒流來襲前，手機就收到低溫預警特報及防範措施。

農業局長陳冠義表示，「桃園智慧農業防災平台」整合中央氣象署自動氣象站、桃園自行建置綜合氣象站以及桃園市政府水務局列管之雨量站等桃園氣象監測大數據，並依作物類型設定不同警戒值，以面對豪雨、高溫、寒害、強風及稻熱病等不同災害類型。系統會依據設定，自動檢查監測數據是否有達到門檻值，並立即針對各農業區發布災害示警、並於平台中顯示影響範圍、防範建議等相關資訊，讓農民在接收災害訊息後，立即進行因應以減少災損，形成完整災害預警及防範機制。

目前「桃園智慧農業防災平台」是以即時通訊軟體LINE方式發布各類警戒資訊，透過各作物產銷班進行即「訊息推播」服務，系統會主動進行示警推播，並將相關警戒資訊發送至農業產銷班及青農團體群組中。