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感情糾紛砍文大生！醒吾男大生抵警局喊「那個女的先找我的」

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導  

台北市士林區文化大學18日傍晚傳出砍人事件，2名19歲的大學生疑似因感情問題起了口角衝突，其中醒吾科大的卓姓男學生一氣之下竟持利器砍向文化大學的劉姓學生，導致2人雙雙送醫。稍早卓男在醫院進行完傷口縫合後，被警方帶回士林分局，將被以殺人未遂偵辦。

初步了解，就讀醒吾科大的19歲卓男因不滿「姐姐被騷擾」，18日傍晚持刀到文化大學大孝館找該校劉姓同學。劉男稱對方口中的「姐姐」是自己女友，不料卓男一聽後雙方爆發更大衝突，卓男直接持手中利器砍向劉男，2人都因此受傷，後續送往新光醫院治療。

▲文化大學爆發砍人事件。（圖／民眾提供）

▲文化大學爆發砍人事件。（圖／民眾提供）

2名19歲男學生均左手遭切割傷，傷勢集中於手部表層，無大面積深層傷口，送往新光醫院救治，意識清醒，情況穩定。稍早2人均進行完縫合後，卓男被警方帶回士林分局，面對媒體提問，他僅回應「那個女的先找我的」，隨後就步入警局。

▲醒吾科大卓姓男學生被警方依殺人未遂逮捕偵辦。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

▲醒吾科大卓姓男學生被警方依殺人未遂逮捕偵辦。（圖／記者黃宥寧攝）

警方表示，兩人因感情問題起口角糾紛，卓男約劉男至中國文化大學後門外理論，並在會面時持菜刀追砍對方，所幸後門警衛室的警衛發現並及時介入，奪下菜刀並通報校方教官報警。警方趕到現場後，立即查扣菜刀，並通知消防隊將2名傷者送醫。目前卓男因涉嫌殺人未遂，已被警方逮捕並進行偵辦。

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