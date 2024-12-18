衝文化大學砍人！醒吾男大生「醫院淡定滑手機」　警依殺人未遂偵辦

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

台北市士林區文化大學18日傍晚傳出砍人事件，2名19歲的大學生起了口角衝突以後，醒吾科大的學生疑似持菜刀攻擊文化大學的學生，導致2人被送往醫院，所幸2人皆為手部表層受傷，並無大礙。稍早文化大學的劉姓學生已縫合完畢，可以出院，而醒吾科大的卓姓同學則正要縫合。詳細案情仍待釐清。

初步了解，就讀醒吾科大的19歲卓男因不滿「姐姐被騷擾」，18日傍晚持刀到文化大學大孝館找該校劉姓同學。劉男稱對方口中的「姐姐」是自己女友，不料卓男一聽後雙方爆發更大衝突，卓男直接持手中利器砍向劉男，2人都因此受傷，後續送往新光醫院治療。

▲文化大學爆發砍人事件。（圖／民眾提供）

2名19歲男學生均左手遭切割傷，傷勢集中於手部表層，無大面積深層傷口，送往新光醫院救治，意識清醒，情況穩定。稍早劉姓學生已縫合完畢，可以出院，而卓男則簡單包紮後等待縫合，可以看到紗布上還滲出不少鮮血。此外，卓男在等待縫合時，一臉淡定滑手機，似乎不受傍晚衝突及手部傷勢影響。

▲醒吾科大卓姓男學生。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

警方表示，兩人因感情問題起口角糾紛，卓男約劉男至中國文化大學後門外理論，並在會面時持菜刀追砍對方，所幸後門警衛室的警衛發現並及時介入，奪下菜刀並通報校方教官報警。警方趕到現場後，立即查扣菜刀，並通知消防隊將2名傷者送醫。目前卓男因涉嫌殺人未遂，已被警方逮捕並進行偵辦。

▼文化大學劉姓同學。