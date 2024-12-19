只因從沒見過女網友！醒吾男持菜刀砍文大生...獨留拘留室發呆

記者黃宥寧／台北報導

太衝動！醒吾科技大學卓姓男學生與文化大學劉姓男學生透過遊戲平台結識，因共同認識的一名從未謀面的女網友互動頻繁，雙方漸生嫌隙。卓男疑不滿劉男與女方互動過於親密，心生不滿，約定18日傍於在文化大學後山「談判」。未料，卓一見到劉，未發一語亮出菜刀揮砍，雙雙掛彩送醫，卓男則慘淪殺人未遂案被告。

據了解，19歲的卓男與19歲劉男透過遊戲平台認識該名女網友，3人皆未曾見面。近日，劉男疑在言語中挑釁卓男，聲稱「我有你家人的聯繫方式」，讓卓男怒火中燒，新仇加舊恨下決定約在文化大學後山「談判」，卓男也從家中拿菜刀赴約。

▲（左）文大劉姓男同學與卓姓男同學皆受傷送醫。（圖／記者黃宥寧攝）

未料，卓男抵達文化大學後山，與劉男首次見面後未多言，便亮出菜刀朝劉男攻擊，導致劉男手部多處受傷，卓男在推擠過程中也掛彩。警方接獲報案後趕赴現場，迅速將2人分開並送往新光醫院治療。經送醫包紮後，分別依被害人及殺人未遂罪被帶回分局製作筆錄。

從案發18日下午5點24分到完成筆錄，歷經5小時又19分，劉姓男大生在警方護送下返回學校宿舍，而他臉上仍看得出有幾分驚恐；另一方面，卓姓男學生因夜間暫停偵訊程序的規定，得留在分局拘留室，預計今（19）日上午警方將針對案發經過進行訊問。至於卓男為何攜菜刀赴約、動機是否與先前女網友有關，仍需進一步調查釐清。