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社會 社會焦點 保障人權

試毒師墜樓破頭慘死！老大命小弟搜屍滅證　警掃蕩正義會逮11人

記者張君豪／台北報導

2024年1月初，桃園市發生一起墜樓命案，32歲的天道盟正義會平鎮分會李姓成員墜樓身亡，但未留下遺書，且正義會黃姓幹部發現屍體後未立即報警，反而進入屋內收拾，還叫未成年小弟搜索李男屍體，檢警懷疑他們正在清除死者身上的毒品證據，桃園檢警會同法醫驗血後，確認李的血液中有安非他命、K他命、MDMA等毒品反應，日前發動搜索掃蕩正義會平鎮分會，逮捕11人到案。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長等涉案犯嫌共16人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲李姓試毒師吸毒過量墜樓、救護人員到場搶救（圖／記者張君豪翻攝）

警方按兵不動展開長期蒐證，事後搜索黃男（35歲）住處，查知黃男涉嫌販賣新興毒品彩虹菸予桃園區青少年，刑事局偵四大隊會同北市、桃園警方成立專案小組展開追查。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長等涉案犯嫌共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長等涉案犯嫌共11人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

由於李男墜樓身亡疑點甚多，警方使用多波域光源發射器掃描李男墜樓的舊公寓5-6樓走廊對外窗，確認現場只有李男一人的鞋印足跡，窗戶上也只有李男一人指紋，初步確認李男可能因擔任正義會黑幫的試毒手，吸食過量毒品導致心神異常亢奮跳樓；法醫研究所報告也顯示，驗出三種毒品的血液含量早已超過致死上限，李男當時獨自一人吸入過量毒品「試毒」亢奮墜樓、導致全身多處骨折、頭顱破裂身亡。

警方抽絲剝繭追查、確認事後到場收拾的黃男及兩名未成年犯嫌，是桃園區天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長（36歲）的左右手，該幫長期在桃園火車站附近吸收青少年加入幫派擴充勢力。李男墜樓身亡被黃男發現後，黃男竟冷血要未成年小弟幫忙收回屍體上的毒品，十分冷血。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長等涉案犯嫌共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警進一步追查發現，李男陳屍處是天道盟正義會平鎮分會的據點之一，該幫派常在桃園火車站周邊吸收青少年加入，平時從事毒品、詐欺與暴力討債等不法工作。據了解，幫內31歲胡姓男子與29歲吳姓男子，因為想脫離幫派，遭上層要求脫離前必須擔任車手取款，2人取得100萬元款項後，隨即依指示將款項放入指定的廁所中，卻被羅姓分會長指控2人黑吃黑，將2人強押囚禁虐打長達1個月時間，直到2人的家屬因遲遲無法聯繫上2人報警處理，羅姓分會長才要求2人分別交出30萬元款項放人。

▲刑事局偵四大隊逮捕天道盟正義會平鎮分會羅姓分會長等涉案犯嫌共16人。（圖／記者張君豪翻攝）

男一方面，警方查出該幫購買安毒、K他命、MDMA等毒品混到菸草內分裝製成「彩虹菸」以每包2500元出售、並用毒品供青少年吸食加以控制，若被害青少年要退出則遭毆打、簽立數十萬元本票逼債，手段相當惡劣。

刑事局今年4月22日、5月13日持臺灣桃園院檢核發搜索票、拘票拘提羅姓主嫌等11人到案，當場查扣幫派圖案打火機、鎮暴槍、棍棒、毒品彩虹菸、電子菸製毒工具、成品、半成品原料、電子秤、分裝袋等，詢後將羅嫌等人依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦、羅男及涉嫌暴力押人的王男、製毒師徐男3人因惡性重大，遭法院裁定收押禁見。

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