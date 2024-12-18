不解身邊體面好男生「1舉動」　財經網美愣：壯膽表現？

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，她認識一些很好的男生，可不知道為什麼，對方每次講話一定要以髒話做為語助詞，其中不乏銀行家、大企業主，「他們穿很貴的西裝，但很奇怪的是他們沒辦法好好講話」，話題引發討論。

胡采蘋文中表示，身邊一些非常優秀的男性朋友，不知為何每次講話前總要來一句髒話，「我懷疑他們不先講一個TMD，就沒有辦法講接下來的話。」她透露，很多都是很好的人，「生活在完全不需要靠髒話討生活的環境，做的事情很caring。」

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胡采蘋提到，這些人裡有大銀行家、大企業主，都是很體面的人，「他們穿很貴的西裝，但很奇怪的是，他們沒辦法好好講話，只要是一開始講感性的話，或者是面對比較漂亮的女生，就會開始髒話連珠炮。」不過，她發現英語世界也有類似現象，不禁笑呼「所以這是一種在壯膽的表現嗎？」

貼文引發討論，不少人直搖頭，「完全是教養問題」、「中英文髒話，即便是語助詞都令人討厭」、「我其實也深感困惑」、「我接觸的英語世界沒有這種現象，有太多其他發語詞可以用，這只是語文訓練匱乏的現象」、「真的很不喜歡聽到（不論男女）用髒話當語助詞！」

也有網友表示，「當對話對象以男性為主時，適當帶點髒話，很容易拉近距離跟產生親近感」、「當年某任高管剛到任沒多久，公開發言時就會加一點髒話，以及用很江湖的『饋靠』，我直覺很不喜歡這樣，我會覺得難道我們這個群體讓他覺得需要這樣才能拉近距離？不過我看其他同事都滿愛的，覺得他很親切」、「我哥是企業家，也是開口就先用語助詞開場。」