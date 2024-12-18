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AI變強「2職業被狂點名」會陣亡！現況卻神轉　專家：推向新高峰

▲▼ AI,人工智慧。（示意圖／路透）

▲生成式AI在全球帶來翻天覆地的變化。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著AI科技不斷大躍進，一票行業面臨被取代的危機，其中許多文字工作者更是如臨大敵。不過，「財報狗」行銷經理、上櫃公司行銷顧問林威宇就直言，今年顯現了與預期相反的趨勢，AI不僅沒把編輯、工程師踢出局，甚至將「這飯碗」的需求推向新的高峰。

林威宇表示，還記得去年這個時候，世界充滿著「未來危機論」，聲稱AI會取代各種職業，編輯會失業，工程師也是危險職業，大家只能改賣雞排，「結果呢？到了今年，AI不但沒把編輯踢出局，還把編輯需求推到了一個新高峰。

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他舉出最近看到的一個案例，有位編輯原本月賺7、8000美金，後來下半年案件量暴增，收入飆到2萬美金；不過，在AI極速生成文章的同時，問題也多到不行，「一篇看起來流暢的文章，內容可能很空泛，用詞很AI感，這樣的內容最後仍要靠人類編輯修補，將80分草稿打磨成100分成品。

林威宇直言，其實不只是編輯，這樣的需求轉變也反映在整個接案市場上，以接案平台來說，今年上半年，大家還在瘋狂尋找「生成式AI應用場景」；但到了下半年，有一個現象越來越明顯，即是市場對「人類修補AI產出內容」的需求大增。

▲▼AI,人工智慧。（圖／達志／示意圖）

▲AI產業鏈興起。（圖／達志／示意圖）

而這些需求暴增的現象，正說明了一件事，就是AI正在改變內容生產的邏輯，但它沒辦法直接交出完美的東西，人的審美和品味還是不可取代的部分。

「同樣的事也發生在工程師身上。」林威宇發現，今年初，還有很多話題圍繞在「AI會不會取代工程師？」「資工系還是不是一個好選擇？」然而，現在看來，AI寫程式固然厲害，但問題也不少，例如生成的程式碼多到嚇人、Bug也多到嚇人，這時仍得靠真人工程師來救場，把這些「生成式程式碼」兜成一個實際能跑得動、且有足夠商業價值的產品。

最後，​林威宇認為，「AI沒有取代人類，而是改變了分工的規則。創作前期和過程的元素拼湊，的確被AI接管了；但更高階的判斷力、創造力以及審美，依然是AI無法勝任的。技術的進步，沒有削弱這些職業的價值，而是讓價值更集中在『最需要靈魂的地方』。

►本文由林威宇授權引用。

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關鍵字：

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