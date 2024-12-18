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高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄市鳳山區青年、文衡路口昨(17日)晚間9時許傳出一起車禍事故，當時警方正在現場處理另起事故，未料一輛自小客緩速駛過路口後，竟突然右偏、撞上停在路邊的4輛機車，造成2名女子受傷；警方見狀立即上前盤查，肇事駕駛劉男(41歲)還一度拒絕下車，事後警方在車內查獲依托咪酯煙彈，並確認劉男在吸毒後半小時駕車上路，立即將其移送法辦。

▲▼高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在肇事車內搜出一盒、25個喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

高雄警方表示，昨晚間警方正好在該路口處理交通事故，未料劉男駕車駛過路口時，卻因吸毒、精神恍惚而肇禍。監視器畫面拍下，白色的自小客車速不快、緩緩駛過路口後突然右偏，並撞上停在路邊的4輛機車，導致劉女(25歲)、胡女(64歲)手腳擦挫傷。

▲▼高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方發現事故後立即上前盤查，並發現劉男精神明顯恍惚，起初劉還不願下車，經員警施以強制力後才就範，後續警方在車內起出一盒依托咪酯煙彈(喪屍煙彈)、共25個，另還發現一個使用過的毒煙彈，進一步了解後，劉男才坦承抽了該煙彈後約半小時就開車上路，才會因此肇禍。

警方後續將劉男依違反毒品防制條例、刑法第185條造成公眾往來危險之公共危險以及傷害罪移送高雄地檢；另有關毒駕部分，將視採尿結果，再依公共危險函送高雄地方檢察署。

▼劉男在吸食喪屍煙彈後約半小時即開車上路。

▲▼高雄恍惚男開車右偏…撞4機車釀2傷！警在車內搜出25個喪屍煙彈。（圖／記者賴文萱翻攝）

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