超鏘藥頭汐止蛇行險撞警　車上搜出喪屍煙彈+海洛因+安毒

記者張君豪／台北報導

新北市汐止警方15日凌晨接獲民眾報案，轄區大同路三段一帶有一自小客行車沿途蛇行，勤指中心派遣巡邏警力到場察看，一台銀色小客車於警車停等紅綠燈時刻意保持距離，且綠燈起步後在路口停滯於原地數秒後才前進，前進時速度緩慢左右蛇行，甚至差點撞上巡邏警員，警方判斷其該車駕駛已危害公共安全，立即攔停該車。

▲汐止警方逮捕疑似毒駕的徐男，車上有大量毒品。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警員下車盤查，見駕駛徐男（52歲）神情恍惚，眼神無法對焦，隨即發現車內一提袋露出吸食器等違禁物，當場喝令駕駛停車發動搜索，先搜出毒品海洛因、安非他命及俗稱喪屍煙彈的二級毒品依托咪酯、吸食器、磅秤及分裝袋等物。





汐止警方指出，當時該車行車忽快忽慢沿途蛇行，警車到場後，該車停等紅綠燈時刻意保持距離，靜止在警車後方約80公尺處，直至綠燈後仍停滯不前，宛如在跟警方玩躲貓貓。

警方檢視搜出的毒品總重近500克，並找到吸食器、磅秤及分裝匙等物，研判徐男是小藥頭外出送貨，當場逮捕徐男，訊後依觸犯毒品防制條例移請士林地檢署偵辦。





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