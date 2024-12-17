快訊／40年老師傅修車被夾死！女友接噩耗崩潰　疑油壓故障奪命

▲高雄男遭貨車車斗重壓慘死。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區今(17日)發生一起意外，一名69歲連姓男子維修大貨車時，車斗突然下墜將他夾斃。警方通知連男的同居人到場指認，女子神情哀戚，痛哭表示男子是40年老師傅，都會自己修車，不清楚發生什麼事。接聽電話時也對著電話那方激動喊：「你有沒有叫吊車了？快點啦！還要壓多久！」句句令人鼻酸。

事故發生在17日下午2點多，警消獲報，仁武區澄觀路一家園藝廠發生意外，一名男子遭車斗重壓，受困在車體之間，渾身是血。消防隊到場時，判斷男子已明顯死亡，未送醫。

警方調查，死者是一名69歲連姓男子，當時在維修平日使用的大貨車，事故發生時，他躺在舉升車斗下，車斗卻突然墜落，將連姓男子重壓夾擊。

▲貨車車底留有許多油漬。（圖／記者吳世龍攝）

▲男子被舉斗車夾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）

目前男子仍未脫困，尚待吊車吊起車斗，再由葬儀社移開大體。警方通知連男的同居人到場指認，女子表示，連男應該是自己保養車子，但詳細發生狀況還不清楚。接聽電話時，著急地對著對方說：「你有沒有叫吊車了？快點啦！還要壓多久！」全程痛哭不已。女子說，連男平日都自己保養車子，會的就自己修，平常開車出入工地或觀光工程，從事行業約40年了。

警方勘驗現場時，發現車斗下有很多油漬，初步研判應是油壓系統故障，油管斷裂導致噴了一地油，而在沒有油壓的情況下，車斗才會瞬間掉落。不過詳細狀況仍待警方進一步調查釐清。