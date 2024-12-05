高雄跨年驚喜加碼！　邀來韓流巨星2NE1 Dara登台開唱

▲高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（5）日公布，韓國全能巨星、K-POP傳奇女團2NE1成員 SANDARA PARK將登上高雄夢時代跨年舞台！這不僅是她個人在台灣的跨年首秀，更是高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出。此外，晚會由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首度攜手主持，三位主持人各有所長，將帶領觀眾走入這場精彩絕倫的跨年盛宴。

市長陳其邁表示，高雄近年吸引世界級巨星來訪，每隔一段時間就有驚喜開箱，成為粉絲瘋狂追星的演唱會聖地，希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份「跨年大禮」，邀請粉絲近距離感受韓流頂級巨星的舞台魅力。對於三位主持人搭檔首度主持高雄跨年晚會，陳其邁說，很期待看到三人在舞台上碰撞出熱烈的火花。

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▲高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

2NE1預計明（2025）年2月唱進台灣，也是睽違8年再訪台，這次高雄讓粉絲「搶先開箱」，邀請成員之一、IG超過千萬粉絲追蹤的SANDARA PARK到跨年呈現精彩的舞台表演，對此，她很興奮地說：「能夠參與高雄的跨年活動，我感到非常期待！這是我第一次和高雄的朋友們一起迎接新的一年，歡迎全球Black Jack都到高雄，和我一起感受熱情與音樂的力量！」

心繫台灣美食的SANDARA PARK，過去曾在IG曬出大啖麻辣鍋的照片，儘管高雄冬季溫暖，她還是超想念美味的火鍋、小籠包及珍珠奶茶，也迫不及待逛逛在地夜市、吃小吃，歡迎大家推薦她高雄必吃美食和必玩景點。

首度造訪高雄，SANDARA PARK對於港都知名美景相當期待，她表示：「聽說高雄亞洲新灣區的夜景超級漂亮！這次開唱的地點離港灣也很近，倒數後還會施放美麗的煙火，想到能夠陪伴所有的Black Jack一起在高雄迎新年，真的很開心！」

2NE1多首經典歌曲深受粉絲喜愛，如 YouTube超過3.9億觀看次的《I Am the Best》，以及《Lonely》、《Come Back Home》 等，都是韓流代表之作。SANDARA PARK作為2NE1的成員，以其獨特的音樂才華、潮流時尚品味和強大的舞台表現力在全球享有盛名。

此外，SANDARA PARK代表性個人作品如 《Kiss》、《Goodbye》 等，讓她成為全能藝人的象徵，展現了她音樂藝術上的才華。

高雄跨年晚會主持陣容堅強，由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首次攜手合作，新鮮有趣的組合讓人眼睛一亮，身為主持天王胡瓜唯一認證的嫡傳弟子，歐漢聲幽默風趣、說學逗唱的主持風格，除了有大型節目輕鬆調動現場氣氛的功力，也擁有餐廳秀主持的機智即興。

歌唱選秀節目出道的蔡昌憲，橫跨演、歌、主持三棲，以獨特的親和力和在地的幽默感，建立親切草根的本土形象魅力，更以精湛的演技屢次入圍金馬金鐘。

廣播金鐘最佳主持的「客家女神」陳明珠，以清晰明亮的嗓音、甜美優雅的形象，短短幾年中，已經躍升為大型典禮主持人的不二人選。三位對首次搭檔主持跨年信心十足，他們將一起陪伴觀眾迎接新年！

高雄夢時代跨年晚會12月31日晚間6時55分於時代大道登場，邀請徐佳瑩、盧廣仲、SANDARA PARK獨家獻唱，告五人、麋先生、滅火器接力開場，還有U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等，請粉絲別再觀望，跨年首選高雄！更多資訊請至活動官網 www.khnewyear.tw 。