　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄跨年驚喜加碼！　邀來韓流巨星2NE1 Dara登台開唱

▲▼高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（5）日公布，韓國全能巨星、K-POP傳奇女團2NE1成員 SANDARA PARK將登上高雄夢時代跨年舞台！這不僅是她個人在台灣的跨年首秀，更是高雄跨年晚會首度邀請韓流頂級藝人演出。此外，晚會由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首度攜手主持，三位主持人各有所長，將帶領觀眾走入這場精彩絕倫的跨年盛宴。

市長陳其邁表示，高雄近年吸引世界級巨星來訪，每隔一段時間就有驚喜開箱，成為粉絲瘋狂追星的演唱會聖地，希望大家喜歡SANDARA PARK獻唱這份「跨年大禮」，邀請粉絲近距離感受韓流頂級巨星的舞台魅力。對於三位主持人搭檔首度主持高雄跨年晚會，陳其邁說，很期待看到三人在舞台上碰撞出熱烈的火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

2NE1預計明（2025）年2月唱進台灣，也是睽違8年再訪台，這次高雄讓粉絲「搶先開箱」，邀請成員之一、IG超過千萬粉絲追蹤的SANDARA PARK到跨年呈現精彩的舞台表演，對此，她很興奮地說：「能夠參與高雄的跨年活動，我感到非常期待！這是我第一次和高雄的朋友們一起迎接新的一年，歡迎全球Black Jack都到高雄，和我一起感受熱情與音樂的力量！」

心繫台灣美食的SANDARA PARK，過去曾在IG曬出大啖麻辣鍋的照片，儘管高雄冬季溫暖，她還是超想念美味的火鍋、小籠包及珍珠奶茶，也迫不及待逛逛在地夜市、吃小吃，歡迎大家推薦她高雄必吃美食和必玩景點。

首度造訪高雄，SANDARA PARK對於港都知名美景相當期待，她表示：「聽說高雄亞洲新灣區的夜景超級漂亮！這次開唱的地點離港灣也很近，倒數後還會施放美麗的煙火，想到能夠陪伴所有的Black Jack一起在高雄迎新年，真的很開心！」

2NE1多首經典歌曲深受粉絲喜愛，如 YouTube超過3.9億觀看次的《I Am the Best》，以及《Lonely》、《Come Back Home》 等，都是韓流代表之作。SANDARA PARK作為2NE1的成員，以其獨特的音樂才華、潮流時尚品味和強大的舞台表現力在全球享有盛名。

此外，SANDARA PARK代表性個人作品如 《Kiss》、《Goodbye》 等，讓她成為全能藝人的象徵，展現了她音樂藝術上的才華。

高雄跨年晚會主持陣容堅強，由歐漢聲、蔡昌憲和陳明珠首次攜手合作，新鮮有趣的組合讓人眼睛一亮，身為主持天王胡瓜唯一認證的嫡傳弟子，歐漢聲幽默風趣、說學逗唱的主持風格，除了有大型節目輕鬆調動現場氣氛的功力，也擁有餐廳秀主持的機智即興。

歌唱選秀節目出道的蔡昌憲，橫跨演、歌、主持三棲，以獨特的親和力和在地的幽默感，建立親切草根的本土形象魅力，更以精湛的演技屢次入圍金馬金鐘。

廣播金鐘最佳主持的「客家女神」陳明珠，以清晰明亮的嗓音、甜美優雅的形象，短短幾年中，已經躍升為大型典禮主持人的不二人選。三位對首次搭檔主持跨年信心十足，他們將一起陪伴觀眾迎接新年！

高雄夢時代跨年晚會12月31日晚間6時55分於時代大道登場，邀請徐佳瑩、盧廣仲、SANDARA PARK獨家獻唱，告五人、麋先生、滅火器接力開場，還有U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS等，請粉絲別再觀望，跨年首選高雄！更多資訊請至活動官網 www.khnewyear.tw 。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
隔牆聽周杰倫開唱！大巨蛋餐廳「5家訂位全滿」
快訊／比特幣衝破10萬美元！　刷歷史新高
又是「喪屍」！　連掃17車撞進超商
最新民調！　73％民眾「支持彈劾尹錫悅」
稱「中國台北」遭行政處分　復旦女大生自責哭了
搶不到！球迷瘋搶12強版《職棒雜誌》　蔡其昌：會再刷一版

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024樺龍公益市集　桃園中壢A22捷運站即將開鑼！

瓊瑤選擇「翩然的去了」！美女醫點出1重點：不要過度渲染、美化

入夜轉雨3階段變化　冷空氣接力報到「下周挑戰冷氣團」

西門萬年一番賞詐騙「店家道歉了」！承諾退款：會取消活動

西門萬年一番賞詐騙「抽過苦主現身」！一拆卡包傻了：盜版的

做9年爽缺！老闆加薪留人「他跳槽生不如死」又掰了　網看傻

花蓮自由行補助快用完　觀光署：12／14截止

不解搭捷運「一群人擠在門口」！一票怒共鳴：直接撞下去

高鐵飯店聯票7折起　明年住20家飯店可以升等

冷空氣快來了「周日探12度低溫」　未來10天雨區一次看

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

瓊瑤最後露面喊：一生值得了　「辛苦創作60年，是因為你們」

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅：要就別過、過了別吱吱喳喳

2024樺龍公益市集　桃園中壢A22捷運站即將開鑼！

瓊瑤選擇「翩然的去了」！美女醫點出1重點：不要過度渲染、美化

入夜轉雨3階段變化　冷空氣接力報到「下周挑戰冷氣團」

西門萬年一番賞詐騙「店家道歉了」！承諾退款：會取消活動

西門萬年一番賞詐騙「抽過苦主現身」！一拆卡包傻了：盜版的

做9年爽缺！老闆加薪留人「他跳槽生不如死」又掰了　網看傻

花蓮自由行補助快用完　觀光署：12／14截止

不解搭捷運「一群人擠在門口」！一票怒共鳴：直接撞下去

高鐵飯店聯票7折起　明年住20家飯店可以升等

冷空氣快來了「周日探12度低溫」　未來10天雨區一次看

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

雲科工秋季千人農博公園健走　踏出凝企業凝聚力

馬自達「BT-50皮卡車」改款！新增2.2柴油動力、折新台幣72.1萬起

林昱珉母感謝台東鄉親　早餐店連3天贈限量免費餐

拜登峰會睡著「閉眼1分鐘」畫面曝光　坦尚尼亞副總統正在講話

38名旅客疑集體跳機！韓國尋找失聯越南人　機上四成旅客不見

2024樺龍公益市集　桃園中壢A22捷運站即將開鑼！

民進黨「戒嚴文」惹議　前客委會主委轟：真誠道歉、不要第二句話

瓊瑤選擇「翩然的去了」！美女醫點出1重點：不要過度渲染、美化

彰化縣加碼15萬獎勵金　江國豪、陳冠偉擔任特聘教練

挑戰踢鏟子戴安全帽！　他自信一踩：擊中要害

生活熱門新聞

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

結婚2年「老公1原因」想過無性生活！30歲人妻崩潰

今晚雨區擴大　下最多地區曝

激戰完「看到婆婆在外面」　網1原因不挺她

台北第一處「市定古蹟」將關門　負責人感嘆

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖

民進黨「戒嚴文」誰發的？他大膽推測：這女綠委寫的

停紅燈「旁邊警察狂盯」40秒後脫口1句　他笑噴

LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息

更多熱門

相關新聞

2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌

2NE1 Dara 40歲奇蹟凍齡美貌

2NE1亞洲巡迴演唱會如火如荼開跑，台灣場也即將於明年2月8日在台北登場！日前首爾場YG Family重聚掀起回憶殺外，不少Black Jack們都對成員Dara的狀態感到超驚艷，肌膚透亮無瑕疵、身材苗條緊緻，完全看不出已經40歲

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像

2024排行榜／韓1X歲網友「最常搜尋」的男女偶像

2025高雄跨年第二波卡司出爐！

2025高雄跨年第二波卡司出爐！

韓娛熱門／突然消失的6個K-POP趨勢

韓娛熱門／突然消失的6個K-POP趨勢

關鍵字：

2NE1SANDARAPARK高雄跨年韓流K-POP

讀者迴響

熱門新聞

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

陸女高中生陪女同學赴約　遭灌醉輪流性侵到死

陳致遠餐廳工作爆「打假卡」！經紀人2字回應

東京流鶯一條街88人被捕！16歲女缺錢下海

急診室感人一幕　醫：你是全天下先生的天花板

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

AV女神太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

好市多買新鞋　開盒竟噴出惡臭

民進黨戒嚴文挨轟　呱吉「1比喻」4000人讚爆

小六生棒打老師　自稱同校師「還原家長5波攻勢」

萬年大樓爆一番賞詐騙！抽吉伊卡哇抽到報警

「瓊瑤經濟」賺入上億美金　捧紅中港台上百明星

獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

瓊瑤離世「翩然離去」　眾星哀悼

更多

最夯影音

更多

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面