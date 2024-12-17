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九州博奕扯上連江檢察長！曾收百萬普洱茶再退回　中檢說話了

▲▼鎮康曾送百萬元普洱茶，後來被謝退回。（圖／連江地方檢察署官網）

▲史鎮康曾送百萬元普洱茶給謝謂誠，後來被謝退回。（圖／連江地方檢察署官網）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈案，在前TVBS記者史鎮康手機對話中，不但發覺涉及賭博和洗錢證據，更查出史轉贈九州總裁陳政谷百萬元普洱茶給連江地檢署檢察長謝謂誠，史當庭暴怒，控訴檢察官違法蒐證，提告濫權追訴；台中地檢署今（17）日表示，尊重個案訴訟程序，至於發現司法人員疑有相關情事，已陳報法務部依法處理。

台中地檢署偵破九州博弈集團，被視為陳政谷左右手的前TVBS記者史鎮康，案發後一度被羈押，8月間起訴移審獲500萬元交保。

史鎮康遭起訴4個月後突然發出聲明，痛批檢察官硬指他是博弈集團的成員，更不滿檢察官擅自扣留他的手機，並進行數位鑑識，認為已違反《刑事訴訟法》，還憑著這份違法取得的證據，向法院聲請核發監聽票，在毫無證據之下，更將他聲請羈押，嚴重侵害他的人身自由、秘密通訊自由財產權，因此對張姓檢察官提告濫權追訴罪。

▲▼前TVBS記者疑轉贈檢察長百萬元普洱茶，中檢表示，陳報法務部處理。（圖／ETtoday資料照）

▲▼前TVBS記者疑轉贈檢察長百萬元普洱茶，中檢表示，陳報法務部處理。（圖／ETtoday資料照）

據了解，檢方在史鎮康手機對話中發現，史數年前曾送給時任台中地檢署襄閱主任檢察官謝謂誠（2人是連襟關係）百萬元普洱茶葉，而這茶葉是代陳政谷贈送，雖然謝後來有退回，但還是讓史在庭上暴跳如雷，憤怒提告。

地檢署表示，針對指謫本署檢察官濫訴等情，本署於日前（12月11日）已發佈新聞稿，呼籲回歸法律、尊重個案訴訟程序。

至於司法人員行政調查部分，係本署檢察官於偵辦刑事個案中，發現司法人員疑有相關情事，因與刑事責任無涉，始陳報法務部依法處理。本署並無任何特定立場，尊重權責機關對於本件行政調查之認定。

▲▼前TVBS記者疑轉贈檢察長百萬元普洱茶，中檢表示，陳報法務部處理。（圖／ETtoday資料照）

連江地檢署檢察長謝謂誠，中興大學法律系畢業，司法官學院第38期，曾任最高檢察署特別偵查組檢察官，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察官，台灣台中地方檢察署襄閱主任檢察官，台灣台中地方檢察署主任檢察官，台灣南投地方檢察署主任檢察官，台灣嘉義地方檢察署主任檢察官，台灣台中地方檢察署檢察官，台灣南投地方檢察署檢察官，目前是連江地方檢察署檢察長。

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