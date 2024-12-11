跳槽博弈「當小三供養貪警」　最美董座踩4萬Prada球鞋現身法庭

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中地檢署偵破九州博弈集團查獲前台中刑大大隊長林明佐勾為內鬼，依貪汙、賭博及洗錢等罪嫌起訴九州總裁陳政谷、林明佐、徐培菁等32人。擔任九州博弈集團幹部、與前警政監林明佐發生婚外情的前媒體人徐培菁，今天首度出庭應訊。徐培菁今天腳踩Prada球鞋現身，對比情夫林明佐瘦了一大圈，坐輪椅出庭落魄模樣有天壤之別。媒體問到，期間有無去探望林明佐，徐苦笑搖頭沒有回應。

▲有全台最美董座之稱的前媒體人徐培菁，被檢方查出擔任博弈集團重要幹部，今天徐培菁首度出庭應訊，頂著一頭浪漫捲髮，不枉其稱號。（圖／記者許權毅攝）

▲捲入博弈案的「最美董座」徐培菁，今天腳踩近4萬元的Prada球鞋出庭，引人注目。（圖／記者許權毅攝）



徐培菁今天不枉費全台最美董座稱號，不僅頂著一頭浪漫捲髮，還腳穿一雙動輒3-4萬元的Prada球鞋現身。檢方查出，徐培菁在九州集團扮演關鍵角色，負責處理打點陳政谷工作事務、幫開銀行帳戶、購買私人飛機，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信，兩人更發展出婚外情，甚至同居，徐培菁還豪借2000萬現金給林，讓林當成前妻的贍養費。林明佐也曾在開庭時認了2人關係，甚至直言2人以結婚為前提交往。

但博弈集團總裁陳政谷對徐培菁出手也相當闊綽，起訴書中提到，109年陳政谷開出年薪2000萬元薪水，是當時徐培菁年薪的20倍以上，挖角她跳槽九州，甚至在徐培菁宿舍吃晚餐後，給了一條價值200萬元的1公斤金條當作餽贈，讓徐培菁樂得傳LINE與友人分享。