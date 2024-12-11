捲博弈案！前TVBS記者史鎮康控違法辦案　中檢反批：與事實不符

▲前記者史鎮康槓上檢方控濫訴，地檢發出聲明反批與事實不符，呼籲勿操弄媒體。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

捲入九州博弈案的前TVBS記者史鎮康，槓上檢方，昨(10)日控訴台中地檢署檢察官張時嘉濫訴，指檢察官非法扣留其手機且憑手機違法取得的證據，將他聲請羈押。對此，台中地檢署今天發出聲明稿反擊，表示檢察官辦案嚴守刑事訴訟法，史男指稱內容多與事實不符；地檢也呼籲相關涉案人士切勿操弄媒體，尊重個案訴訟程序。

台中地檢署偵破九州博弈集團查獲前台中刑大大隊長林明佐勾為內鬼，依洩密、貪汙、賭博及洗錢等罪嫌起訴九州總裁陳政谷、林明佐等32人；被視為陳政谷左右手的前TVBS記者史鎮康，案發後一度被羈押，但8月起訴移審獲500萬元交保。

史鎮康遭起訴近4個月後突然發出聲明，撇清自己與陳的關係，強調僅為多年好友，沒有生意上的往來，痛批檢察官硬指他是博弈集團的成員是謬論。史鎮康也不滿檢察官擅自扣留他的手機，並同時進行數位鑑識，認為已違反《刑事訴訟法》，還憑著這份違法取得的證據，向法院聲請核發監聽票，在毫無證據之下，更將他聲請羈押，嚴重侵害他的人身自由、秘密通訊自由財產權。

台中地檢署今天發出聲明表示，檢察官承辦九州案已提起公訴，偵查中承辦檢察官對於案關證據之扣押、採證、留存，暨全案聲請搜索、通訊監察、羈押等程序，均憑卷內證據資料、審酌比例原則，嚴守刑事訴訟法相關規定，都遵守法院核發令狀及裁定意旨。史姓被告指稱各項內容，多與事實不符，呼籲相關涉案人士切勿操弄媒體、脫逸訴訟程序。