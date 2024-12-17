英男大生「被控性侵」崩潰退學！帶母親骨灰輕生　最後遺言曝光

▲22歲男大生被指控性侵之後，在森林裡自殺身亡。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

英國雷丁大學（University of Reading）一名哲學系學生被指控性侵後，帶著已逝母親的骨灰，在河邊自殺身亡。尋短當天，他曾打電話給父親表示，自己要去西部「冒險」，未料竟是最後遺言。

《每日郵報》報導，2022年10月，22歲的萊特（Thomas Wright）被指控性侵，但他曾向祖父透露，自己被告知「不用擔心」，因為那名女性「以前就這樣做過」，而且他始終「百分之百」堅定認為，那次性行為是雙方合意的。

接下來1年半裡，萊特陷入低潮，從大學輟學，進入泰晤士水務公司工作。今年4月，他帶著母親的骨灰搭火車旅遊，在達特穆爾（Dartmoor）國家公園「威斯特曼森林」（Wistman’s Wood）輕生。這裡是英國僅存的古代溫帶雨林之一，根據年輪研究已有數百年歷史，據說《魔戒》作者托爾金（JRR Tolkien）就是在這裡獲得故事靈感。

除了父親之外，萊特生前還曾向一名友人透露輕生念頭，但緊急人員趕到現場時，他已經被發現明顯身亡，遺體旁邊放著一小袋私人物品，包括母親的骨灰罈。

死者家屬認為，起訴萊特的決定，正是導致他死亡的原因之一。祖父批評警方辦案手法拙劣，他表示萊特非常害怕被判有罪，並且「無法接受」面臨20年有期徒刑。調查人員也判定，對於死者而言，2022年10月的性侵指控，正是焦慮與壓力的來源。

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