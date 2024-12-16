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休旅車大膽單挑路旁挖土機！車頭突猛力一撞…悲慘結局曝光

▲▼高雄休旅車越級打怪突衝撞路旁挖土機　網全看傻：測試硬度？。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄休旅車突衝撞路旁挖土機。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout」）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區大裕路日前發生一起交通事故，78歲休旅車吳姓男駕駛直行於大裕路時，因精神不濟突然衝撞停放在路旁的挖土機，導致休旅車車頭瞬間毀損。畫面曝光後，網友全都看傻，直呼「第一次看到這種撞擊測試」、「突然想看挖土機硬度如何？」、「別人乖乖等紅燈，就只有你去找挖土機的碴」。

▲▼高雄休旅車越級打怪突衝撞路旁挖土機　網全看傻：測試硬度？。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄休旅車突衝撞路旁挖土機。（圖／翻攝YouTube頻道「WoWtchout」）

YouTube頻道「WoWtchout」近日分享一段影片，畫面中可見，一輛白色休旅車行駛在路中時，不明原因突然衝撞停放在路旁的挖土機，猛力撞擊導致車子直接旋轉90度，車頭毀損，瞬間也塵土飛揚，一旁民眾全都看傻驚呼。

警方表示，這起自撞車禍發生在11月30日13時16分，獲報後到場測繪，肇事駕駛吳男經實施酒精呼氣測值為零，但身體多處擦挫傷送義大大昌醫院治療，送醫時吳男意識清楚。

▲▼高雄休旅車越級打怪突衝撞路旁挖土機　網全看傻：測試硬度？。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼休旅車越級打怪突衝撞路旁挖土機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄休旅車越級打怪突衝撞路旁挖土機　網全看傻：測試硬度？。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步研判，吳男因恍神分心駕駛，未依規定駛入來車道及闖紅燈部分，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款及第53條第1項，分別可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰及新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰。至於詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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