快訊／高雄民宅廚房驚見未爆彈！現場急拉封鎖線　軍方到場處理

▲高雄民宅廚房驚見未爆彈，婦人急通報。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方今（16）日獲報新疆路某民宅內有發現未爆彈，立即至派員現場查處，並在該民宅內廚房發現疑似未爆彈一枚。現場立即圍起封鎖線，並通知國防部八軍團左營未爆彈處理人員到場處理，軍方判斷該彈為廢彈，已喪失功能，現場已由軍方將該枚未爆彈取回排除。

據了解，報案人51歲程女表示，清理廚房時發現流理台內有一枚疑為過世父親所撿回的未爆彈。現場經由國防部八軍團左營未爆組人員判斷該枚未爆彈為廢彈並帶回軍方進行後續處置，警方也對程女製作筆錄以釐清未爆彈廢彈來源。

▲高雄民宅廚房驚見未爆彈，軍方判斷該彈為廢彈，已喪失功能，現場已由軍方將該枚未爆彈取回排除。（圖／記者賴文萱翻攝）

陸軍第八軍團指揮部表示，轄屬第四地區支援指揮部於今日上午接獲高雄市警察局鼓山分局通知，於鼓山區一處民宅發現疑似未爆彈，協請軍方派員協處；單位獲報後，即派遣未爆彈處理小組赴現場處理。

第八軍團指出，經未爆彈處理小組鑑定為81公厘迫砲彈殘體乙枚，彈體鏽蝕，料（批）號不明，引信已失效、內無火藥，無危安顧慮。目前彈體已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。