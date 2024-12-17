高雄男投資400萬失利！假扮外送員把人砍殘廢　判8年6月賠6264萬

▲高雄男子投資未取得預期報酬，拿刀砍人。（示意圖／Pixabay）

記者劉人豪／高雄報導



高雄夏姓男子出400萬，陳姓男子共同投資便當工廠，因未取得預期報酬心生不滿，拿西瓜刀把陳男砍到左下肢殘廢，高雄高分院依傷害致重傷等罪，判8年6月，民事部分應賠償陳男6264萬2656元。

根據判決，夏男於2020、2021年間，陸續出資400萬元，與陳姓男子共同投資便當工廠，因未取得預期報酬，對陳男心生不滿，於2022年11月中旬，購買Foodpanda外送平台制服、外送箱及西瓜刀1把，佯裝外送員四處尋找陳男伺機報復。

同年月28日，夏男見陳男進入一間肉粽店用餐，即手持西瓜刀，並將手槍、子彈置於隨身包包，攜帶入內，向陳男討債務過程中，以西瓜刀先後朝陳男左腿後側、右腿前側各用力揮砍2刀、1刀，陳男經送醫治療後，仍因傷及神經、動靜脈、肌肉及骨折，致左下肢感覺與運動功能皆嚴重缺損且無明顯改善。

高雄地院一審依犯非法寄藏非制式手槍罪，處有期徒刑5年8月，併科罰金10萬元；犯傷害致重傷罪，處有期徒刑6年2月，應執行有期徒刑8年2月。民事部分，高雄地院判應賠償6264萬2656元

案經上訴，高雄高分院審理，非法寄藏非制式手槍罪刑度不變，重傷罪處有期徒刑7年，應執行有期徒刑8年6月。