擺巨石陣舉行儀式！神秘宗教萬里據點曝　信「外星、隕石力量」

▲亞特蘭提斯帝國無限公司在萬里的據點。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

新北市萬里區雙興里，疑似有神秘宗教入侵，土地遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，地上種植樹木後再用空心水泥磚圍起來，其中一名土地持有者為「亞特蘭提斯帝國無限公司」負責人，石頭、旗幟圖樣與近期討論度高的新興組織「亞特蘭提斯帝國」相仿，該組織並無聯絡電話，在野柳疑也有據點，但工作人員矢口否認說不清楚，相當神秘。

新北市議員張錦豪指出，自今年初起，民眾陸續看到萬里大坪國小周邊的土地常有外地人聚集，並從外地運來一顆顆的大石頭，土地被分成多個等分，利用水泥磚砌起像是墳墓的形狀，中間還種上一棵樹，祭祀如猴子、蛇等雕塑品，有些還在巨石上塗金漆，與一般宗教儀式完全不同，甚至還搭建鐵皮建築，假日常有外地人到場舉行特殊儀式。





▲萬里山區學校旁驚見神秘宗教園區，民眾憂心成樹葬區 。（圖／新北市議員張錦豪提供）

張錦豪表示，四片土地範圍超過4041坪，而其中一名土地持有者為「亞特蘭提斯帝國無限公司」負責人，且該區所擺放的石頭、旗幟圖樣，與近期網路討論度極高的新興組織「亞特蘭提斯帝國」相仿，網路上也都為負面評價。並說經主管機關認定這四筆地目使用不符，將會對行為人進行開罰，未來也會要求將農地恢復原狀。

▲亞特蘭提斯帝國在野柳疑也有據點，但工作人員矢口否認說不清楚。（圖／記者郭世賢翻攝）

根據經濟部資料，亞特蘭提斯帝國無限公司資本額200萬，公司所在地為新北市萬里區光宇一路，該處為萬里別墅社區，所營事業資料包含祭祀用品、 五金批發、礦石批發等。亞特蘭提斯帝國無限公司疑在野柳也有一個據點，但工作人員矢口否認說不清楚，區長也表示沒有亞特蘭提斯帝國的聯絡電話。

▲街邊神秘彩虹招牌究竟賣啥，知情人士曝光內幕。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）

日前有網友在台北市內湖區成功路五段，發現路邊店面的綠色底的招牌上，使用彩虹色文字寫下「世界AI總署」，店門口插著數根旗幟，兩側玻璃窗上貼著海報，外觀讓人完全看不懂這一間店究竟提供什麼服務。

有網友分享，這些彩虹字體的招牌加上令人費解的店名，例如「世界AI總署」、「第二專長第三專長」、「亞特蘭提斯帝國」等，其實都隸屬於梅花基金會，是一個相信外星和隕石力量的宗教團體，一般會提供易經卜卦和塔羅牌等占卜，還有刀療、光療等服務。

▲網友分享自己加入「亞特蘭提斯帝國」的經歷。（圖／翻攝自臉書／我是東湖人）