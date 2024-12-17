中國史上噸位最大導彈護衛艦　首艘054B入列戰南海

▲解放軍首艘054B型導彈護衛艦已刷上舷號，預計近期就會正式入列南部戰區海軍下轄的驅逐艦第九支隊，主要作戰方向為南海。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

壯大海上實力，中國首艘054B型導彈護衛艦已刷上舷號，預計近期就會正式宣布入列，成為解放軍南部戰區海軍下轄的驅逐艦第九支隊新成員。相較於現役滿載排水量達4000噸的054A型導彈護衛艦，054B滿載將來到6000噸，讓其成為一款中國海軍艦艇裝備史上噸位最大的導彈護衛艦。

從網路曝光的消息指出，首艘滬東中華造船廠負責建造的054B已刷上「545」舷號，並命名為「漯河艦」，目前靠泊在三亞亞龍灣某軍港，而二號「欽州艦」則由黃埔文沖造船廠打造，雖仍為刷上「555」舷號，但已被網友拍攝到正在某海域進行海上測試。據消息透露，2艘的054B都將入列南部戰區海軍下轄的驅逐艦第九支隊。

資料顯示，首艘054B於2023年8月26日下水，長約147米、滿載排水量達6000噸。該艦最大亮點無疑是擁有如055型導彈驅逐艦的桅桿一體化的綜合射頻系統，以及擁有雙面旋轉的電掃描有源相控陣雷達，前者能增強隱身效果，後者則可大幅度提高054B對周圍戰場環境的感知能力。

武器方面，054B使用的是100毫米口徑艦炮，無論是對艦和對岸火力都優於054A的76毫米炮。該艦的32單元導彈垂直發射系統，可發射紅旗-16中程防空導彈和魚-8反潛導彈，加上設於中部甲板的鷹擊-12反艦導彈和機庫上方的紅旗-10近程防空導彈，組成充沛的火力體系。

▼解放軍海軍054A型護衛艦玉林艦（569）。（圖／翻攝中國軍網）

大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，在2艘054B陸續宣布入列後，屆時南部戰區海軍驅逐艦第九支隊將擁有10艘導彈驅逐艦和6艘導彈護衛艦。作為南部戰區海軍的主力艦隊，其主要鎮守方向為南海，所體現出來的綜合作戰能力，超越東南亞地區所有海軍作戰艦艇的總和。

此外，隨著2艘054B的服役單位曝光，這也代表著中國海軍的驅逐艦支隊，未來仍然是採驅逐艦和護衛艦混編模式，短期內不會出現剔除護衛艦、只採用純驅逐艦支隊。目前解放軍驅逐艦支隊主力絕大多數是052C/D型防空驅逐艦，055型萬噸大驅和其他型號驅逐艦數量有限，以防空、反導、陸攻等作戰為主，搜潛/攻潛作業為輔；054A型導彈護衛艦則以反潛作戰為主，防空等作戰為輔。