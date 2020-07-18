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奇美博物館首度推出「夜宿博物館」實境遊戲　博物館驚魂夜真實上演

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沒有搶到首兩場的朋友們不要緊張，奇美博物館宣布在半天完售後，迅速宣布加開場次，並統一於7月3日20:00在KKTIX開賣，沒搶到的人記得把握這次的難得機會。

加場：

實境遊戲夜宿限定場：8月7日
小小實習生體驗營：8月13日、8月18日

下個月的暑假就是每年大人小孩最佳的放風時刻，加上今年因為疫情無法出國，台灣各地的旅遊地標紛紛出奇招吸引終於回溫的遊客前往。每次都會推出新花樣的奇美博物館繼上週推出微型積木建築成為許多玩具迷的收藏品外，本週又宣布將首度推出「夜宿博物館」的實境冒險團，讓想要在不同時刻體驗博物館的遊客可以把握這次機會嘗鮮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這次的「博物館夜宿」活動特別針對18歲以上的成人來場真實的博物館驚魂夜，用實境遊戲的方式帶領大家來場大冒險。遊戲名為《穹頂計畫》，過程中將會讓玩家化身成寶藏獵人團「六奇士」的成員分組競賽，依照線索穿梭博物館內的各個展廳，共計12項任務，每個解謎現場都會有真人互動關卡，設計成動物標本師、藝術修復師等遊戲角色，讓玩家們可以更有臨場感地調查名畫背後的隱藏秘密，如果順利完成遊戲不僅可以獲得積分，也能藉此更加熟悉個展廳的展品，寓教於樂。

為了這次難能可貴的體驗活動，館方首次開放戒備森嚴的典藏幕後空間讓大家可以一窺博物館的私密空間，另外也是首次開放頂樓花園讓大家可以難得到上面欣賞不同角度的博物館園區夜景與璀璨星空，同時還會有館方提供的宵夜，讓遊戲後還能補充用腦過度所消耗的熱量，到了睡覺時間，也會安排大家帶著睡袋到展廳就寢，可能是擺放羅馬戰士蠟像的兵器廳、沉思者雕像的羅丹廳，或是北極熊標本的動物廳，成為所有玩家的伴睡夥伴，別具特色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

除了針對大人的夜宿活動外，奇美博物館也特別為即將迎來快樂暑假的兒童推出「小小實習生體驗營」，以「繪畫與雕塑」為主題，由專業導覽員帶領想要更認識博物館的小孩們前進展覽幕後空間，為了讓活動更逼真，還會幫小孩換上館員的專業工作服，認識博物館各個角落。導覽結束也可以充當藝術家，自己創作藝術品，向所有人介紹自己的創作，對於小孩來說可說是非常難得又具有教育意義。

「夜宿博物館實境活動」

日期：8月1日、8月15日
人數：每梯次限48人（限18歲以上成人）
費用：NT$3,000／人，7月10日前享有早鳥優惠NT$2,700／人

「小小實習生體驗營」

日期：8月6日、8月11日、8月20日、8月25日 13:30-16:30
人數：每梯次限15人（限國小學生，建議國小1-4年級）
費用：NT$600／兒童，NT$300／陪同家長（每位兒童最多兩位家長陪同）
備註：兩個活動皆於即日起開放報名

※BY WENDY CHEN

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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