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新北某國小桌球教練爆不當對待　學生遭「吊掛」攀岩場2小時

▲▼新北某國小桌球教練爆不當對待　學生遭「吊掛」攀岩場2小時。（圖／翻攝自臉書／林國春）

▲新北某國小桌球教練爆不當對待，市議員林國春陪同2名家長召開記者會。（圖／翻攝自臉書／林國春）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市某國小傳出桌球教練不當訓練，除了言語辱罵，還會近距離朝球員身體扣殺，甚至把人吊在攀岩場長達2小時，直到有家長發現孩子「股骨生長板滑脫」需手術植入鋼釘，才氣得向國民黨新北市議員林國春陳情。對此，教育局回應，今年8月曾成立調查小組，但結果不成立，之後學校2次進行調查，事證仍不足，目前正進行第三次訪談釐清，若屬實，將追究責任並懲處。

2名當事家長16日在林國春陪同下召開記者會，指控某國小桌球教練不合理訓練。林國春表示，家長四處尋求資源，政府單位並沒有給家長一個合理的答案，還有第三位家長知曉情況，但不便出面，最終選擇默默忍受，讓孩子離開這個桌球班。

羅爸爸表示，女兒原本很健康，過去參賽成績不錯，本想往國手方向努力，因此他每月付6000元教練費支持，結果女兒被教練要求在桌子兩角來回跑，今年4月更被操練到「生長板滑脫骨折」，需要開刀植入鋼釘、休養半年，「誰能接受自己的小朋友訓練完，竟要坐輪椅回家？」而且四處投訴都無下文。

謝爸爸指出，他有次和羅爸爸討論孩子傷勢，才得知只要教練心情不好，就會近距離用桌球扣殺孩子，導致孩子身上紅腫、瘀青，甚至要求孩童吊掛在攀岩場至少30分鐘，時間最長達2小時。他質疑，這已經不叫不當管教，而是體罰，但他投訴反遭其他支持「嚴格訓練」的家長圍剿。

林國春表示，雖然有家長認可這位教練的教學方式，認為嚴格訓練才能有好表現，但教練在校任教5年，共有6名球員受到不合理對待，還有人被訓練到「生長板滑脫骨折」，明顯已超過訓練的紅線，教育局應盡速啟動調查，並先將教練停職。

教育局回應，教育局8月間首次接獲陳情一名學生疑因訓練不當受傷，隨即邀集外聘委員啟動調查，也將該名教練課程調整，不再與該生接觸，當時調查小組決議未有不當訓練或過度訓練情事，結果不成立。

教育局指出，今年10月28日再次接獲家長透過民代陳情，因此立即請學校釐清調查，但逐一奔別詢問教練本人、在場師長及接受訓練的約10名學生後，均表示無陳情人投訴之情事。

如今學校11月7日再次接獲家長陳情，這次還提供疑似遭不當對待的學生名單，依法邀集家長會代表、相關學者專家，於11月11日召開校事會議，並進入調查程序，目前已完成2次訪談。不過，調查委員認為現有事證不足以全面掌握案情，需再進行第3次訪談，如查證屬實，將依規定追究責任並懲處。

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