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社會 社會焦點 保障人權

涉強壓幼兒頭進碗裡　教保員出庭不認罪！親人幫夾頭遮臉躲媒體

記者黃哲民／台北報導

沈姓女子去年（2023年）任職國防部大直幼兒園教保員時，涉打、罵4位幼童，甚至把幼童的頭強壓進碗裡，沈女被起訴涉犯妨害幼童身心發育等罪嫌，今（16日）到台北地院首度出庭不認罪，聲稱自己不該管教過當、但絕非凌虐，希望和解，法官諭知明年（2025年）1月20日安排試行調解。

▲▼教保員沈姿吟涉虐童被起訴妨害幼童身心發展等罪嫌，16日到台北地院出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲沈姓女子（右）任職幼兒園教保員涉虐童被起訴，16日到台北地院首度出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

現年27歲的沈女由母親等家人陪同，等候開庭前，沈母拜託辯護律師幫忙「我女兒年輕、不懂事」。沈女開完庭遮臉不回應媒體採訪，家人將她的頭緊緊夾在腋下帶路，最後拿外套給她罩頭，沈女疑似哽咽，下樓梯差點絆倒。

▲▼教保員沈姿吟涉虐童被起訴妨害幼童身心發展等罪嫌，16日到台北地院出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲沈姓女子（右）任職幼兒園教保員涉虐童被起訴，16日到台北地院首度出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

檢方起訴指稱，畢業於實踐大學家庭研究與兒童發展學系的沈女，去年任職國防部委託實踐大學經營的北市大直非營利幼兒園教保員，帶領約3歲的幼幼班學童，但她從去年9月初到同年10月中旬，分別對4位幼童施暴，涉犯妨害幼童身心發育、強制罪嫌。

本案為園方接獲家長投訴、主動揭發，經調閱監視畫面發現沈女不僅拉扯幼童水壺搖晃、揮打幼童手臂，在幼童吃飯時踹椅、拍桌或將飯碗推落地面，甚至對幼童推頭、把頭強壓進碗裡，還會叫幼童罰站、疑似用膠帶綑綁幼童手部等。

▲▼教保員沈姿吟涉虐童被起訴妨害幼童身心發展等罪嫌，16日到台北地院出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲沈姓女子（右）任職幼兒園教保員涉虐童被起訴，16日到台北地院首度出庭不認罪，靠家人夾頭遮臉躲媒體採訪。（圖／記者黃哲民攝）

園方立刻解僱沈女，公開道歉未能及時發現與制止沈女不當行為、深表痛心與自責，園方聲稱受害幼童逐步恢復穩定、和新老師互動良好。沈女被台北市府教育局依《教保服務人員條例》裁罰最高額罰鍰60萬元，且公告姓名資料，終身不得再擔任教保員。

沈女今出庭被法官訊問時一再卡關，僅強調沒把幼童的頭強壓到碗裡，法官命她到庭外跟律師討論清楚答辯，沈女重新入庭後，不再爭執有無檢方起訴的各種不當舉動，但堅稱沒對幼童「恐嚇、訓斥」、她只是跟幼童說話、幫他們拿水壺，膠帶浮貼在她自己手臂，也不會叫小朋友去旁邊罰站。

法官指出本案4位幼童就診都出現身心狀況，沈女依舊不認罪，聲稱自己「管教過當」、知道這些動作是不對的，她的情緒控管不好，但她目的是教導幼童生活習慣、絕非凌虐。辯護律師替沈女主張本案4位幼童的診斷證明、心理諮商紀錄與警詢筆錄，都不能當成證據。

公訴檢察官聲請傳喚輔導本案4位幼童的心理諮商師作證，淡淡提醒沈女耗費司法資源調查，若仍被認定有罪，「後果都會落在妳身上」。因沈女和律師表明有意和解、但無法聯繫受害幼童與家長，法官諭知明年1月20日安排雙方試行調解，但言明在先「對方不一定願意來」。

沈女的鄭姓女同事被控同一時間也涉對幼童施暴，同被裁罰60萬元罰鍰、公布姓名資料，並終身不得再任教保員，本案也被起訴涉犯妨害幼童身心發育、強制罪嫌，法官將另行傳喚出庭。

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