陳梅慧男友現身！告別式捧遺照畫面曝　法師搖鈴送最後一程

記者陸運陞、劉人豪／桃園報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，日前不幸於國道車禍中喪生，新竹地檢署今(16日)偵結，將肇事的Uber司機徐男(37歲)依過失致死罪起訴，並排除「假車禍真殺人」可能性。陳梅慧告別式今在桃園中壢舉行，陳梅慧的謝姓刑事局偵查員男友也現身，捧著陳梅慧遺照走在法師後方，表情非常不捨和悲痛。

陳梅慧3日晚間，和XREX創辦人黃耀文、刑事局偵查員謝姓男友，因涉及一起洩密案，先後到台中地檢署接受檢察官訊問後，晚間共同搭乘Uber返回台北，卻在國道77.7公里處，因前方與角頭郝廣民車禍案而堵車。

此時準備載送客人到機場的徐姓Uber駕駛，以時速106公里到108公里，從後方疾駛而來，因彎道視線遮擋，轉進77.7公里彎道時，猛然撞上陳女等人座車並持續往前推撞，總計造成陳女傷重送醫不治，徐男自己在內6人受傷。

▲陳梅慧男友捧遺照跟在法師後方。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於陳梅慧是協助警方追查創意私房等科技犯罪的重要幫手，事件引發「假車禍真殺人」陰謀論，新竹地檢署隔天在最高檢察署指示下展開偵辦，調閱86台監視攝影機畫面，以及相關影像、相關人通聯與行車紀錄，清查車輛562台次，認為陳女座車與徐男駕駛的Uber在上高速公路前，在市區的軌跡完全不同，沒有追逐或跟蹤情形，排除刻意製造車禍等問題。

今陳梅慧家屬在桃園中壢御奠園淨界紀念會館舉辦告別式，陳梅慧的謝姓男友也現身，捧著陳梅慧遺照走在法師後方，後面方跟著陳梅慧的靈柩，將靈柩運上靈車後前往火化。