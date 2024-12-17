爆料公社負責人涉FANS17遭收押　曾爆「中資」王定宇籲追幕後

記者黃翊婷／綜合報導

網路社團爆料公社法人代表蔡姓兄弟、葉姓男子，因捲入FANS17網站疑似提供未成年性影像供人觀賞一案，被法院裁定收押。雖然爆料公社16日已發布聲明，強調此案為負責人的個人行為，與公司無關；但立委王定宇認為，檢方應該要追查這些網站背後的資金來源和幕後老闆是誰。

▲爆料公社主打「八卦無罪，爆料有理」。（圖／翻攝自爆料公社粉專）

橋頭地檢署日前接獲線報指稱，FANS17網站疑似提供未成年性影像供人觀賞，檢警隨即展開搜索、約談，查扣相關證物、現金6500萬元，接著約談相關涉案人士，經複訊後，將蔡姓兄弟、葉姓男子等6人聲押，並獲得法院裁准；網紅小哥哥艾理則以20萬元交保。

▲檢方在搜索行動中查扣現金6500萬元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

消息傳開之後掀起各界關注，爆料公社管理員16日發布聲明，「本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。」

不過，立委王定宇16日在臉書發文表示，「看到有些網友在討論這些人的政黨傾向，其實更重要的是這些人、這類網站背後的資金來源和幕後老闆是誰」，他要求檢方務必追查出這些幕後的金源和控制者。

其實，爆料公社去年1月間曾遭網友質疑有中資介入，當時管理員強調社團是獨立運作、沒有中資背景，版主們都是志同道合的志工，社團創立的初心是為了提供大眾一個發聲的管道，卻莫名遭潑髒水。

經濟部投審會去年1月16日也證實，爆料公社股份有限公司成立於2017年8月1日，依照2018年投審會審查時的資料，爆料公社的唯一股東為英屬維京群島商BLC GROUP HOLDING LIMITED，當時相關受益人都是我國籍。如今爆料公社因負責人遭收押，再度陷入爭議，後續情況發展仍有待進一步觀察。

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