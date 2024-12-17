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社會 社會焦點 保障人權

Fans17案負責人被收押！爆料公社急切割　小哥哥艾理20萬交保發聲

記者黃翊婷／綜合報導

FANS17網站被查獲疑似有未成年少女性影像，檢方發動搜索、約談，經複訊後，向法院聲押6人獲准，其中包含Fans17負責人蔡姓兄弟、爆料公社登記代表人葉姓男子等人，網紅小哥哥艾理則以20萬元交保。不過，爆料公社16日下午發出聲明，強調此案屬於負責人的個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲相關網站已被關閉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

回顧案情經過，網紅小哥哥艾理經常找年輕女性拍片，再上傳至成人影片網站FANS17供人下載觀看；橋頭地檢署日前接獲線報，稱影片中疑似有未成年少女，經追查發現，網站內有上萬支影片，但有多少未成年少女受害，目前仍在清查當中，這起案件也被形容為宛如「創意私房」翻版。

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▼▲檢方搜索查扣大量現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方11日針對FANS17網站多處經營地點進行搜索，查扣相關證物及現金6500萬元。據了解，FANS17網站是由蔡姓兄弟、葉姓男子擔任負責人，3人同時也是知名網路社團爆料公社的法人代表，小哥哥艾理則擔任網站監察人，集團中分工精細，蔡姓現役軍人負責影片上傳、路姓退役警官擔任法務。

檢方經複訊後，諭令小哥哥艾理以20萬元交保，路姓退役警官以10萬元交保。其他包含蔡姓兄弟、葉男等6人在內，則被檢方依涉犯兒童及少年性剝削條例且嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。

▲小哥哥艾理發出正式聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

▲小哥哥艾理的聲明。（圖／翻攝小哥哥艾理IG）

小哥哥艾理交保後火速發布聲明，強調自己開設的FANS17頻道只有與「已成年對象」的談話性訪問節目，絕無涉入散布未成年人偷拍性影像等犯行。

▲▼

▲爆料公社的聲明。（圖／翻攝自爆料公社網站）

爆料公社也在16日下午發出聲明，強調「本公司僅為資訊分享平台，依法提供中立、即時的資訊服務，未參與亦不涉及任何違法行為。本次刑事偵查所涉案件，屬於負責人之個人行為，與本公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。」

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(四) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(五) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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