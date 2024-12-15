海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

▲海康威視（Hikvision）。（圖／路透）



文／中央社

中國監視器設備龍頭海康威視13日在提交給深圳證交所的文件中宣布，該公司位於新疆地區的5家子公司將終止與當地政府的合約維護服務。這5家公司去年都被美國商務部列入貿易黑名單。

路透社報導，海康威視不再提供合約維護服務的5家公司都在新疆，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及平安城市PPP項目（政府機構與私營部門之間的合約）。項目得標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

這5家公司分別是烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務營運。

海康威視提交的文件沒有說明合約終止的原因，但這5家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單，指它們涉嫌協助壓迫新疆穆斯林。而早在2019年，美國就已將海康威視列入出口管制實體清單。

此外，海康威視10月傳出正在進行大規模組織調整，大幅縮減地方研發部門，預計裁員1000多人。今年上半年，海康威視政府部門業務收入出現赤字，主因是地方財政不佳。

海康威視在今年的財報中提到，2024年上半年，中國國內市場需求偏弱，行業分化明顯；海外市場整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體貿易摩擦增多，考驗公司的全球經營和合規治理能力。

▼海康威視監視器。（圖／達志影像／美聯社）

