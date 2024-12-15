　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

文／中央社

中國監視器設備龍頭海康威視13日在提交給深圳證交所的文件中宣布，該公司位於新疆地區的5家子公司將終止與當地政府的合約維護服務。這5家公司去年都被美國商務部列入貿易黑名單。

路透社報導，海康威視不再提供合約維護服務的5家公司都在新疆，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、于田縣和洛浦縣，涉及平安城市PPP項目（政府機構與私營部門之間的合約）。項目得標時間為2017年，建設期為一年，維護期則為10至20年不等。

這5家公司分別是烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、于田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。文件指出，這些子公司將停止業務營運。

海康威視提交的文件沒有說明合約終止的原因，但這5家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單，指它們涉嫌協助壓迫新疆穆斯林。而早在2019年，美國就已將海康威視列入出口管制實體清單。

此外，海康威視10月傳出正在進行大規模組織調整，大幅縮減地方研發部門，預計裁員1000多人。今年上半年，海康威視政府部門業務收入出現赤字，主因是地方財政不佳。

海康威視在今年的財報中提到，2024年上半年，中國國內市場需求偏弱，行業分化明顯；海外市場整體平穩，部分地區衝突持續，主要經濟體貿易摩擦增多，考驗公司的全球經營和合規治理能力。

▼海康威視監視器。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國監視器廠牌海康威視（Hikvision）。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鮮奶到校像「防空警報」活動都中斷！　師生崩潰：不想喝了
不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」
台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污
台灣尪生死不明！陸女在澳洲遭棄屍　警公布畫面
琵琶女神控性騷！　多米多羅判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

郭正亮赴福建漳州祭祖：鄉音、建築跟台南基本一樣

深圳豪宅爆炸「1人重傷亡」！死亡女子身分被挖出　租金也曝光

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

北京文化典籍展示珍貴藏品　熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡亮相

懺悔自己是房奴　陸落馬市長聯合親戚「當掮客」12年貪2600萬

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密　光速搶大單！月賺翻雙倍

陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

智利規模6.4地震！　全國一半地區狂晃45秒

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

郭正亮赴福建漳州祭祖：鄉音、建築跟台南基本一樣

深圳豪宅爆炸「1人重傷亡」！死亡女子身分被挖出　租金也曝光

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

北京文化典籍展示珍貴藏品　熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡亮相

懺悔自己是房奴　陸落馬市長聯合親戚「當掮客」12年貪2600萬

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密　光速搶大單！月賺翻雙倍

陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

藍強推3法案致綠白合？　李彥秀：民進黨只是想要裂解在野力量

字母哥準大三元領軍　公鹿勇闖NBA盃冠軍賽

深田詠美「最高月收」數字驚人！　自爆私密8件事…連番號都說了

驚險瞬間！屏東20歲男疲勞駕駛　猛撞路旁6車嚇壞路人

貸款緊箍咒！收租型商辦買氣墜　業者曝：利率飆破3%

尹錫悅彈劾通過「下個輪到總理」？　在野黨魁李在明回應了

饒舌歌手反擊道奇工具人嘲諷　暗批大谷薪資不及索托有原因

100m外有斑馬線...台中婦橫越6車道遭機車撞飛！倒楣騎士也摔傷

周二起2波冷空氣接力　中部以北、宜花低溫跌破10度

台北馬拉松不只遇寒流！醫示警「1風險」：連吸80小時高度空污

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

大陸熱門新聞

深圳豪宅爆炸女子墜亡　身分被挖出

陸網紅男模爆離世　死訊震撼衝上熱搜

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

懺悔貪污！陸落馬市長：我是房奴

郭正亮赴漳州祭祖：鄉音、建築跟台南一樣

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪

熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡難得展出

小楊哥玩完了？三隻羊法定代表人已變更

海康威視終止與新疆5地方政府合約

《黑悟空》沒拿到「最佳遊戲」　陸網友出征

更多熱門

相關新聞

-42.1℃！新疆一地刷新中國入冬最低溫

-42.1℃！新疆一地刷新中國入冬最低溫

新疆巴音布魯克的國家氣象站13日清晨7點02分測到的最低氣溫為「-42.1℃」，創下當地12月中旬最低氣溫，也是中國今年立冬以來，國家級氣象站的新低。

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

UNIQLO不使用新疆棉 協會：不能接受

UNIQLO不使用新疆棉 協會：不能接受

「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠 最後「空白區」種下沙地作物

「綠色防護網」合圍塔克拉瑪干沙漠 最後「空白區」種下沙地作物

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

美國制裁29家陸企　陸商務部駁：新疆根本不存在「強迫勞動」

關鍵字：

海康威視新疆

讀者迴響

熱門新聞

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

陸女移民遭棄屍　老公「來自台灣」已失蹤

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

保溫杯品牌Stanley緊急召回260萬支產品！

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面