「血水聖靈教」捷運站強迫傳教！學生被圍住嚇壞

▲北投有家長反映，孩子在捷運站被傳教士包圍，對方以半強迫的方式要求入教，拒絕也無法離開。（示意圖／photoAC）



記者柯振中／綜合報導

台北市北投區近日有家長反應，孩子在捷運站遭到傳教人士包圍，且以半強迫的方式要求入教，讓孩子嚇得不輕。事實上，附近的居民對於這一宗教組織早有耳聞，警方也正在了解當中。

一位民眾在臉書社團「北投幫」分享，不曉得民眾是否知道「血水聖靈」這間教會，孩子近日放學時，在捷運站附近遇到傳教士，被傳教士們要求傳教、禱告，已經明確表達不要的意願，傳教士們仍舊不放人，更是逼迫小孩留電話、加Line，令孩子感到相當不舒服，不曉得是否有其他人有類似的經歷。

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消息曝光以後，瞬間引起討論，不少居民議論紛紛，指稱這個宗教組織喜愛找學生，也有人碰過不斷被要求受洗的情況。

據了解，對於此次圍住學生傳教的事件，該教會不願多作回應。根據《東森新聞》報導，轄區警方則對此說明，並沒有接到報案，近10年來都無人報案、提告，詳情仍須釐清。

據悉，「血水聖靈」的全名為「耶穌基督血水聖靈全備福音佈道團」，1988年8月在台北成立，創辦人自稱擁有30萬信徒，不過設立之初被政府認定有邪教傾向，因此受到擠壓。在台灣成立以前，「血水聖靈」也有在大陸傳教，不過1995年被大陸政府認定為邪教組織。