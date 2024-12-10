美食街吃飯！小孩拉出「一條腳」他嚇跳　倒刺巨腿全看傻

▲小孩吃到倒刺蟑螂腳。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年食安問題頻發，除了食物中毒事件，還爆出許多食品中都驚見蟲蟲出沒。有家長在「爆料公社」表示，帶小孩到新店某商場美食街用餐，點了一份咖哩飯，孩子吃到一半時，居然從嘴裡拉出一條「倒刺蟑螂腿」，當場嚇到他跳起來。照片令眾人看傻，「好大一條腿」、「這個長度，感覺是龍蝦欸」、「蟹腳？」

「各位到商場美食街吃東西一定要小心。」原PO文中表示，帶著小朋友到新店某商場的美食街吃飯，開心地點了一個咖哩飯，「吃到一半，小朋友突然從嘴巴裡拉出一條異物在我面前」，定睛一看，他嚇到跳起來，「沒想到居然是有倒刺的一條（蟑螂）腿。」

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照片可見，餐盤紙上有小朋友吐出的一口飯，一旁則放著一條滿滿倒刺的蟑螂腿，看起來不是一隻小蟑螂。原PO也透露，孩子當場跑去廁所吐，讓他很無言，「希望商場本身也要注意廠商的食安問題。」

貼文引發議論，「好大…這堪比蟹腳喔…太大隻了吧」、「那個腿也太大了」、「誰點的毛蟹」、「巨大，曾祖母級的」、「這個本體應該超大隻」、「其它95%？」還有人直呼，「超大，不像蟑螂的腳」、「這一定不是蟑螂，但是更可怕了。」也有網友說，「這完整度超高的欸，不像有烹煮過的」、「嘴巴拉出來，可是腳很乾淨耶！都沒黏住米飯什麼的。」