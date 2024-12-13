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譚艾珍被假檢察官詐騙98萬　警局曝「辦案6原則」違反就是有鬼

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲藝人譚艾珍遭假檢警詐騙98萬，新北警曝「辦案6原則」違反就有鬼。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

藝人譚艾珍近日爆出在2個月前曾遭詐騙，對方假冒檢察官以她「誤介入毒品刑案」為由，要求協助辦案並進行匯款，她誤以為自己在協助辦案而掉入詐騙陷阱。事實上，新北市土城警分局曾分享，法院及檢警辦案時「有6個『不會』原則」，一旦違反原則就可能是詐騙。

新北市土城警分局過往曾在警局官網分享，詐騙的手法日新月異，有不肖人士假扮檢警等公家單位騙取被害人信任，進而趁隙進行詐騙，事實上，法院法官、檢察署檢察官或警察機關辦案有「6個不會」原則，若接到類似電話，可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

「6個不會原則」詳細如下：
一、絕不會派員收取現金或要求匯款。
二、絕不會監管帳戶或存款，也沒有設立安全帳戶。
三、絕不會以傳真方式通知。
四、絕不會在電話中做筆錄。
五、絕不會在電話中表示要收押或管收你。
六、絕不會要求交付保管銀行存摺、印鑑、提款卡及密碼。

外送用▲▼譚艾珍受騙首發聲：詐騙能得金馬獎。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

▲譚艾珍2個月前被騙98萬元。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

事件源自於藝人歐陽靖12日分享母親譚艾珍遭到詐騙的故事。譚艾珍2個月前接獲自稱檢察官來電，聲稱她介入了一件毒品刑案，利用她的正義感，希望她秘密協助「檢方」辦案，利用匯款的方式幫忙釣魚逮捕罪犯，她也因此落入炸團陷阱，最後被騙了98萬元。

譚艾珍後來也親自發文，表示詐騙手法已經變得非常專業，連她自己都難以避免。她形容詐騙集團的手法就像創作一齣戲劇，劇情複雜緊湊到可以得金馬獎，「從製作、編劇、導演、演員都是超級的專業！」這些詐騙手法正在各地欺騙不同的人，因此她提醒大家千萬不要小看詐騙集團。

她也提到，自己與許多專業人士一樣，在專業領域中表現出色，但面對複雜的社會環境時卻顯得單純，容易被詐騙集團所欺騙。她強調，警察大部分都是貼心的人民保母，不希望因為一個事件而影響民眾對警察的信任，「重要的是大家能真正找到問題背後需要檢討改進的方法！」

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