　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共中央經濟工作會議將召開　外資盼有具體政策

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲中共中央經濟工作會議下週可能召開。（示意圖／路透社）

文／中央社記者邱國強北京7日電

針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決策層這次打破常規，提前透露更具體政策及發力方向，「大家還是想見到真金白銀」。

星島日報報導，兼任摩根士丹利中國董事總經理邢自強並預測，過去中國官方設定的預算財政赤字一直穩守約3%水平，2025年應會「顯著上一個台階」，廣義財政赤字應會再擴張人民幣2兆元（約新台幣9兆元）。其中約1/3將用在支持消費和房地產去庫存，其餘則用於促進基礎建設和製造業投資。

邢自強認為，中國經濟要重拾動力要走「三部曲」，9月份的政策轉向只走出第一步，即利用貨幣政策托底。接下來更重要的是（第二步），財政政策能否更有力支持消費，以及（第三步）能否通過結構性改革，恢復民營企業家的信心。

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼在中國廣東省深圳的房地產博覽會上觀看住宅建築的比例模型。（圖／路透）

針對中央經濟工作會議，邢自強預期，中共中央在政策思維上會「邁出半步」，將強調「消費」的重要性。其中會聚焦兩大方向，一是擴大「以舊換新」的範圍，有望從目前的家電及汽車，擴展到手機等快速消費品，這些實體產品可惠及整個產業鏈，層面夠廣；二是對生育家庭進行較慷慨的補貼，因應出生率下降的問題。

邢自強指出，過去中央經濟工作會議後發布的文稿，通常只發布方向性決策，直至翌年3月的全國「兩會」才有具體數字。希望中國當局這次應「一鼓作氣，不能再而衰、三而竭」，決策層能打破常規，對外具體闡述政策詳情，提前透露更具體的政策及發力方向，更好地呵護好不容易恢復起來的市場信心，「大家還是想見到真金白銀」。

針對新華社日前發表評論，指今年全年中國經濟成長目標在5%的「左一點或是右一點」都可以接受，不應以GDP「論英雄」，邢自強表示認同，因為市場單純追求GDP數字的意義不大，更應著重如何恢復穩定的通脹。

邢自強提到，當地方政府運作改善，民眾的社會感受好轉，對物價及資產價格的預期恢復正常，便能打破通縮困局，形成正向循環，5%本身的GDP目標意義可能沒那麼強。

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼廣東省惠州市一棟住宅樓上掛著出售標誌。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「戒嚴38年對台灣造成極大傷害」　賴清德：錯誤的歷史絕不能再
快訊／南韓第一夫人表決出爐！　國會否決「金建希特檢法」
快訊／執政黨議員「集體離場」　抵制尹錫悅彈劾案
南韓國會開始表決！　執政黨確定立場「反對彈劾尹錫悅」
新竹火辣人妻偷吃　狂啪「做到進醫院」
陳梅慧遺照曝光　親友靈堂悲痛
快訊／東部海域規模4.7地震　8縣市有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案

中共中央經濟工作會議將召開　外資盼有具體政策

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

憑23年前吃剩蘋果核　上海警偵破出租屋殺人懸案

中共中央經濟工作會議將召開　外資盼有具體政策

薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰：剩4天結婚

新華社：中國政府負債率僅67.5%　中央財政仍有舉債空間

陸女網紅模仿吳艷妮開直播　打賞就表演經典「單手指天」

陸公民在蒙古被綁架1死1傷　嫌犯也是大陸人

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

TikTok告訴被駁回　字節跳動內部人士：還會上訴

陸政府採購擬對國產品優惠20%　專家：外資企業在陸生產也算

19歲男台14線彎道直直騎！跨雙黃線逆撞轎車　噴飛倒地緊急送醫

快訊／南韓第一夫人表決出爐！　國會否決「金建希特檢法」

不舉行公祭！陳梅慧遺體火化時間曝　罕選在晚上進行

去吃到飽餐廳「好友2行為超瞎」　她勸說反被嗆：我又不是沒付錢

韓影視大咖「連署罷免尹錫悅」！　驚見孫藝真、姜棟元、金高銀入列

趙麗穎微博被質疑別人代發！　本尊回擊嗆「別嘰歪了」態度惹議

投資被詐500萬！女再加碼「1公斤金條」　台南警攔截保她279萬

「戒嚴38年對台灣造成極大傷害」　賴清德：錯誤的歷史絕不能再犯

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

快訊／韓執政黨議員「集體離場」　抵制尹錫悅彈劾案

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

大陸熱門新聞

上海迪士尼遭輪椅大軍攻陷　園方無奈曝新規

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

砸萬元拍婚紗！相簿「竟出現第三者」　新娘崩潰

薄瓜瓜公開母家書：不知恥而奮憤，羞恥感

陸首批電動車電池「保固期滿」 車主陷焦慮：換電池比買車還貴

統神端火鍋2.0！陸廚師端鍋摔倒被熱湯澆淋

陸國台辦稱「中國台北隊」沒問題　陸委會反擊

豪大大雞排退出中國大陸市場　經營12年熄燈

侶動漫商場活春宮　陸網：被蛇咬？

她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

30歲男連吃7天漢堡…抽出「牛奶血」

象牙笏整支白斑發霉！ 陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

電影《窗外》演出瓊瑤真實初戀

女網紅模仿吳艷妮直播　打賞就單手指天

更多熱門

相關新聞

防房企風險　中共中央經濟工作會議：滿足合理融資

防房企風險　中共中央經濟工作會議：滿足合理融資

房地產違約、爛尾樓問題影響中國經濟，中共中央經濟工作會議定調，積極化解房地產風險，一視同仁滿足不同類型房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。

中央經濟工作會議：房子是用來住、不是用來炒的

中央經濟工作會議：房子是用來住、不是用來炒的

關鍵字：

中共中央經濟工作會議

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！

「他」演唱會前5日驟逝　百萬張門票無人肯退

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面