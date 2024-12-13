北韓老鴇出新招！　「毒品控制」逼未成年少女下海賣淫

▲北韓賣淫低齡化問題越發嚴重，其中不乏有賣淫女被毒品控制。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

因經濟困境導致犯罪的案例在北韓持續增加，甚至因此讓組織性犯罪更加猖獗。南韓公共廣播電視台KBS曾於9月公開了一部由北韓當局拍攝的防範犯罪教育影片，其中就揭露了當地毒品與賣淫等社會問題。值得注意的是，北韓不只賣淫低齡化，甚至有不肖人士使用毒品控制年輕女性，逼迫其下海賣淫。

根據《每日北韓》報導，KBS取得的這部北韓內部拍攝影片顯示，北韓毒品、買春等各項犯罪持續增加，同時也顯示不良勢力在當地逐漸抬頭的跡象。

影片中，北韓當局逮捕了多名涉及性交易的年輕女性，其年齡在18至21歲之間，而在這些賣淫女子背後，則有男仲介使用毒品控制她們，並協助安排賣淫。而最令人擔憂的是，北韓的賣淫低齡化趨勢越來越明顯。據了解，北韓先前就曾破獲大規模的賣淫組織，其中不乏尚未成年的少女參與。

由美國政府支持的《自由亞洲電台》（RFA）報導，北韓咸鏡南道的咸興市安全部（警察）與青年同盟2年前曾聯合執法，在咸興的火車站、公園以及街頭進行大規模掃蕩行動。當地居民透露，當時光是某一次在咸興火車站附近行動中，就逮捕了34名女性，當中還包括10多歲的少女，震驚當地社會。

儘管金正恩上任後對賣淫行為祭出嚴刑管制，但仍然無法有效遏制買春賣淫的亂象。由於生活壓力巨大，越來越多北韓女性被迫下海，即使到了現在，在晚上的咸興火車站附近，還是能看到站壁女尋找恩客的身影。

此外，毒品濫用也成為與性交易掛勾的嚴重社會問題。報導指出，有部分下海賣淫的女性受到毒品控制，一旦成癮，即使被執法機關逮捕，也很難擺脫毒品的束縛。