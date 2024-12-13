　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦　創美國單日最大規模赦宥

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登近日下令給1500名囚犯減刑、特赦39名。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登下令，2019冠狀病毒疾病疫情期間，1500名在獄外居家服刑的囚犯予以減刑，並特赦39名因非暴力犯罪遭判刑的美國人，這是美國現代史上單日最大規模的赦宥。

美聯社報導，減刑的命令今天宣布，凡獄外居家服刑至少一年者都是適用對象。監獄是病毒傳播的獨特溫床，一些囚犯當時獲准獄外服刑，部分原因即出於遏止疫情蔓延的考量，根據美聯社統計，曾經有段時間，染疫囚犯的比例達20%。

拜登（Joe Biden）說，未來數週他將採取更多措施，並繼續檢視尋求寬宥的請願，2017年歐巴馬（Barack Obama）即將卸任前也曾寬赦330人，號稱單日規模第2大，僅次於拜登。

拜登頒布大規模赦宥之前，先是特赦因非法持有槍枝和逃稅被起訴的兒子韓特（Hunter Biden），於是倡議團體向拜登施壓，要求他在總統當選人川普（Donald Trump）明年元月就任前特赦廣大範圍的囚犯，包括聯邦死刑犯。

白宮律師表示，今天獲特赦的皆為像是涉毒等非暴力犯罪並改過自新的囚犯，當中包括天災期間領導救援團隊的婦女；在教會裡擔任成癮和青年輔導員的執事；攻讀分子生物學的博士生；以及受勳的退伍軍人等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟批准羅馬尼亞、保加利亞「加入申根區」！2025年起實施

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦　創美國單日最大規模赦宥

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅「只差1票」過門檻　總統大位不保

名列川普「報復名單」還被放話抓去關！祖克柏急捐100萬美元表忠

韓1000示威者衝總統官邸抗議　高喊「逮捕尹錫悅」與警對峙

上任首日「引發轟動」！川普將發布25道行政命令　大幅重塑政策

南韓第一夫人特檢案　國會再表決195對85票通過門檻

韓「6在野黨」聯手！二度提交尹錫悅彈劾案　預計14日表決

在英國搭車逃票被抓！　中國妹拍片反嗆「我被隱形歧視」

日本「醫療用大麻」正式合法化生效　打擊違法使用嚴懲關7年

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

譚艾珍遭詐畫面曝！領110萬「提紙袋面交車手」　3警衝出勸阻

尹錫悅「我真的算內亂嗎？」發表談話：戒嚴是正常統治行為

子瑜頂「具俊表髮型」依然好美　韓海遭抓包「一直斜眼偷看她」XD

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招　車手已羈押

歐盟批准羅馬尼亞、保加利亞「加入申根區」！2025年起實施

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦　創美國單日最大規模赦宥

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅「只差1票」過門檻　總統大位不保

名列川普「報復名單」還被放話抓去關！祖克柏急捐100萬美元表忠

韓1000示威者衝總統官邸抗議　高喊「逮捕尹錫悅」與警對峙

上任首日「引發轟動」！川普將發布25道行政命令　大幅重塑政策

南韓第一夫人特檢案　國會再表決195對85票通過門檻

韓「6在野黨」聯手！二度提交尹錫悅彈劾案　預計14日表決

在英國搭車逃票被抓！　中國妹拍片反嗆「我被隱形歧視」

日本「醫療用大麻」正式合法化生效　打擊違法使用嚴懲關7年

快訊／台南警員洩密環保蟑螂　涉犯2罪被聲押、業者10萬交保

印度太空計畫崛起拼全球經濟貢獻10%　資源有限模式提供南方國家新典範

歐盟批准羅馬尼亞、保加利亞「加入申根區」！2025年起實施

蔡其昌選2024代表字「勇」：致敬Team Taiwan勇敢精神

拜登下令讓1500人減刑、39人特赦　創美國單日最大規模赦宥

少女時代俞利隔空挺彈劾示威！　讚上街頭粉絲「帥氣又漂亮」

Audi「最強燃油跑旅RS Q8」12／20登台！4.0升V8雙渦輪榨640匹馬力

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

國際熱門新聞

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

川普喊話上任第一天「造成轟動」

韓第一夫人特檢案　國會195對85票通過門檻

4000人斬富豪猝死！AV嫩妻獲判無罪「當庭痛哭」

韓執政黨7議員倒戈！彈劾尹錫悅差1票過門檻

主人過世　愛犬葬禮上傷心過度死亡

曾被川普嗆當選抓去關！祖克柏急捐100萬美元

表演後空翻昏倒　啦啦隊女直接墜地斷脖

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

暴風雨翻船！女童緊抱輪胎「漂流3天」獲救

父親為了找她絕望身亡　女失蹤1個月現身

全身探出火車外拍照　她下秒頭遭重擊慘摔

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

額頭痘痘一直不消　女1年後確診皮膚癌

更多熱門

相關新聞

南韓「戒嚴之亂」　餘波盪漾

南韓「戒嚴之亂」　餘波盪漾

南韓總統尹錫悅於本月3日突然發布緊急戒嚴令後，韓國政局立即陷入一片混亂。有人形容這是一場戲劇性的政治風暴，不僅對韓國的民主化形成重大考驗，也將為周邊地區投下一個不穩定的變數。

敘利亞政府垮台！美FBI「懸賞3千萬」找他1人

敘利亞政府垮台！美FBI「懸賞3千萬」找他1人

敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防趁虛入侵

敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防趁虛入侵

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

拜登出訪睡著了　這國副總統正在講話

拜登出訪睡著了　這國副總統正在講話

關鍵字：

拜登

讀者迴響

熱門新聞

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

Netflix人氣影集男星病逝！享年37歲

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

深田詠美欠稅風波後又陷危機！

孟耿如神隱8個月「無預警發文」

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

醉男撞6車1死3傷！　恐怖現場畫面曝

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」

《木曜4》陳百祥突PO影片激喊：我要控訴！　認愛一隻阿圓再發聲

用陸製空拍機拍「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊

被林明禎放鳥！　導演酸見鬼後再發聲

22歲包手男「無照酒駕」釀1死3傷　母看完秒離開

更多

最夯影音

更多

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面