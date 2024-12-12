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長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會 精神科醫師：搭配回診效果更好

▲長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會，精神科醫師：搭配回診效果更好。（圖／記者游瓊華攝）

▲長效針劑助思覺失調病友穩控病情重返社會，精神科醫師今天也建議，搭配回診效果更好。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

擁有碩士高學歷、現年20多歲的阿中，在兩年前確診思覺失調症，卻因排斥吃藥而復發住院。在醫師建議下，出院後使用每月一針的長效針劑，半年後身心狀況逐漸改善。阿中也因此想北上工作發展，與醫師討論後，決定配合返鄉與回診追蹤週期，改為3個月一針的長效針劑，至今工作與病況穩定，回歸原本的人生軌道。

台灣社會與社區精神醫學會與衛福部草屯療養院今天在台中舉行思覺失調症衛教記者會，醫學會指出，健保署自2022年起，每年編列27億元獨立預算，讓醫師可以運用長效針劑幫助病友，促使更多思覺失調症病友盡早接受長效計劑治療。

根據學會統計，2023年長效針劑專款使用率達82.8%，相較於前一年提升了35.7%，顯示國內臨床確實有使用需要，有待政府持續挹注，以助病友及早穩控病況，回歸社區生活。

草屯療養院一般精神科主任林俊媛表示，思覺失調症是因「大腦生病了」，好發於20-30歲，病友可能因腦部功能失調，出現妄想、幻覺幻聽、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等症狀。 若未及早介入、或治療中斷，會讓大腦失衡的狀況反覆發生。復發會造成腦部損傷，可能影響大腦運作與生活功能，導致包含認知、社會及職業功能等缺損。但若經正確治療，復發率可大幅降低。

林俊媛表示，國內外醫界一致建議，長效針劑為思覺失調症的優先用藥選擇之一。健保資料庫研究顯示，相較於口服抗精神病藥物，長效針劑治療有助思覺失調症病友降低住院、半年內精神科急性病房再住院、急診與治療後2年死亡等4大風險，且搭配定期回診效果更好。

台灣社會與社區精神醫學會常務監事鄭塏達醫師說明，目前長效針劑依藥效持續時間與施打間隔，有2周至6個月的不同治療選擇。國際研究顯示，使用半衰期越長的針劑，有助增加思覺失調症病友的治療順從性、降低因忘記服藥而復發或再住院的風險。

醫學會理事長歐陽文貞教授表示，台灣社會與社區精神醫學會正大力推動社區精神醫學次專科醫師制度，而且希望未來社區精神醫學團隊，透過精神科居家治療與社區主持，更大力推廣精神治療長效針劑，深入基層社區治療，造福更多在社區長期需要此類服務的個案，減少社會安全疑慮或觸法事件，促進社區心理健康。

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